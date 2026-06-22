"Ay, cari, si yo te cuento...": La inesperada reacción de Rosalía a una fan vestida de novia en su concierto

Los conciertos de Rosalía suelen estar llenos de momentos memorables, pero uno de los episodios más comentados de su reciente presentación en Chicago terminó robándose el protagonismo de la noche.

¿Qué paso en el concierto de la Rosalía?

La responsable fue Gabriela, una fan española que viajó miles de kilómetros desde Madrid para asistir al espectáculo y compartir con la artista una historia sentimental tan peculiar que provocó risas, sorpresa y hasta un emotivo consejo por parte de la cantante.

La cantante conversó con la fan desde el escenario y mostró interés por su experiencia. IG

La escena ocurrió durante el concierto que la intérprete ofreció en el United Center como parte de su exitosa gira Lux Tour. Entre la multitud, una joven llamó inmediatamente la atención por su atuendo: apareció vestida de novia y sostenía un mantón blanco con una frase escrita en letras grandes que decía:

Casi me caso con una perla".

¿Cuál fue la reacción de la Rosalía ante una fan vestida de novia?

El mensaje no pasó desapercibido para Rosalía. Mientras se encontraba sobre el escenario, la artista leyó la frase en voz alta y reaccionó con una expresión que rápidamente se volvió viral.

Ay, cari, si yo te cuento...", comentó entre risas, provocando la inmediata ovación del público.

Gabriela llamó la atención de la cantante al presentarse vestida de novia en pleno espectáculo. IG

La catalana decidió entonces conocer más detalles de aquella llamativa historia. Intrigada por el mensaje y por la presencia de la joven vestida de blanco, comenzó a hacerle preguntas desde el escenario mientras miles de asistentes seguían atentos la conversación.

¿Cuál es la historia de Gabriela, la fan vestida de novia de Rosalía?

Gabriela reveló que el hombre con quien estuvo a punto de casarse era puertorriqueño. La respuesta tomó por sorpresa a Rosalía, quien no pudo evitar reaccionar con asombro.

¿Has dicho lo que creo que has dicho?", preguntó la cantante antes de compartir la revelación con los asistentes. "¡Ha dicho que es un boricua!", exclamó llevándose las manos a la cabeza.

El comentario despertó las carcajadas del público debido al inevitable paralelismo con la propia historia sentimental de la artista.

La anécdota se volvió aún más especial cuando Gabriela explicó que había viajado desde Madrid exclusivamente para asistir al concierto y poder compartir aquel episodio de su vida con la artista.

Rosalía, visiblemente conmovida por el gesto, quiso saber más sobre ella y le preguntó si finalmente había encontrado a otra persona con quien rehacer su vida. La respuesta fue negativa, lo que dio pie a uno de los momentos más emotivos de la noche.

Antes de continuar con el espectáculo, la intérprete dedicó unas palabras cargadas de cariño a su seguidora.

Espero que encuentres en el futuro a alguien, si así lo deseas, que no sea una perla y con quien tengas la oportunidad de compartir tu corazón como de verdad deseas", expresó.

Antes de continuar el concierto, Rosalía le dedicó unas emotivas palabras de aliento. IG

Acto seguido, le dedicó la canción Sauvignon Blanc, provocando una ovación que resonó en todo el recinto.

¿Cuál fue la historia de la Rosalía y Rauw Alejandro?

Como muchos recordarán, Rosalía mantuvo una relación de varios años con Rauw Alejandro, con quien incluso llegó a comprometerse en 2023 antes de anunciar su inesperada separación pocos meses después.

La coincidencia recordó inevitablemente la relación pasada de Rosalía con Rauw Alejandro. Instagram

Aunque la cantante ha sido muy reservada respecto a los detalles de aquella ruptura, el parecido entre ambas historias no pasó desapercibido para nadie.

Desde que comenzó la gira, Rosalía ha convertido en tradición dedicar unos minutos a conversar con el público antes de interpretar La Perla, uno de los temas más populares de su más reciente álbum.

Durante esos momentos, la artista suele escuchar historias de relaciones fallidas y desengaños amorosos, creando una especie de confesionario colectivo donde los fans comparten experiencias personales. Sin embargo, pocas historias habían generado una conexión tan inmediata con la cantante como la de Gabriela.