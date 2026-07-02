Liam Gallagher se burló de Juan Gabriel y sigue calentando el México vs Inglaterra

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, lanzó un nuevo ataque contra los mexicanos y ahora dirigió sus burlas hacia la figura de Juan Gabriel. El cantante británico usó sus redes sociales para menospreciar el talento del fallecido cantautor michoacano.

La polémica surgió a pocos días del enfrentamiento entre México e Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026. Un usuario mexicano de la red social X intentó defender el orgullo nacional comparando el talento del llamado 'Divo de Juárez' con la banda de Mánchester.

Liam Gallagher con lentes oscuros. REUTERS

El fanático publicó un video de la histórica presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. El mensaje del internauta aseguraba que el ídolo mexicano podía componer Wonderwall con los ojos cerrados, mientras que la agrupación inglesa jamás lograría interpretar la complejidad de Hasta que te conocí.

Fiel a su estilo provocador, el intérprete europeo respondió de inmediato al comentario del aficionado azteca. El menor de los hermanos Gallagher minimizó la capacidad vocal y escénica del artista michoacano con un mensaje irónico que encendió los ánimos de los internautas.

"Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas", escribió el líder de Oasis sobre la magistral interpretación del compositor mexicano. La declaración desató una ola de críticas y respuestas por parte de los seguidores nacionales que salieron en defensa de su ídolo musical.

El pronóstico mundialista que desató la furia

Esta confrontación digital representa el segundo embate del rockero contra la afición nacional durante la presente justa deportiva. Apenas ayer, el músico británico vaticinó una derrota humillante para la escuadra mexicana y encendió el ambiente previo al cruce de eliminación directa.

El polémico artista publicó que la selección de los Tres Leones destrozará al equipo tricolor con un contundente marcador de 5-0. Este pronóstico encendió la mecha de la rivalidad entre ambas aficiones de cara al encuentro definitivo en el Estadio Ciudad de México.

Publicación de Liam Gallagher Foto: Redes Sociales

El partido internacional acapara la atención de millones de espectadores alrededor del globo. La Selección Mexicana buscará su pase a los Cuartos de Final este domingo 5 de julio, enfrentando a una poderosa escuadra inglesa en el inmueble anteriormente conocido como Estadio Azteca.

Fher de Maná había entrado al quite contra el británico

La soberbia del artista europeo provocó la reacción inmediata de otras figuras prominentes del espectáculo nacional. Fher de Maná, líder de la icónica banda de rock en español, publicó un video para confrontar directamente las escandalosas declaraciones del músico inglés.

Fernando Olvera de Maná durante un concierto. Foto: Cuartoscuro

El cantante tapatío utilizó sus plataformas digitales para defender el nivel de la plantilla mexicana y burlarse de la arrogancia del rockero europeo. Fher envió un mensaje contundente para frenar la actitud despectiva del intérprete de temas como "Supersonic" y "Live Forever".

"Ubícate wey, nos vemos el domingo a ver cómo nos va", remató el vocalista mexicano en su grabación. El video de Fher acumula miles de reproducciones y suma el apoyo de los hinchas que exigen respeto para el balompié y la cultura de nuestro país.