Rosalía en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
'La Rosalía' dentro de poco llegará de nuevo a la CDMX para ofrecer varios conciertos de su gira ' LUX'.
Rosalía arrancó desde hace unas semanas su tour LUX, nombre que también lleva su más reciente disco. Y como era de esperarse, México no se quedó fuera de la gira de la española y dentro de poco estará en nuestro país.
Si conseguiste boleto para alguno de los conciertos que dará Rosalía en la Ciudad de México, aquí te damos todos los detalles para que disfrutes al máximo los shows de la “Motomami”.
¿Cuándo se presentará Rosalía en el Palacio de los Deportes?
Rosalía estará de regreso en México para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos que esperan reencontrarse con ella tras el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo en 2023.
Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Rosalía se presente los próximos 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. Se espera que los shows comiencen a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de Rosalía en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Rosalía interprete en sus conciertos de CDMX.
Overture
Sexo, violencia y llantas
Reliquia
Porcelana
Divinize
Sozinho
Un vestido y un amor
Águas de março
Mio Cristo piange diamanti
Berghain
SAOKO
LA FAMA
LA COMBI VERSACE
De madrugá
El redentor
Can't Take My Eyes Off You
Confessionary
La perla
La yugular
Dios es un stalker
BIZCOCHITO
La rumba del perdón
CUUUUuuuuuute
DESPECHÁ
Focu 'ranni
Magnolias