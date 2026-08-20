Rosalía en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Rosalía arrancó desde hace unas semanas su tour LUX, nombre que también lleva su más reciente disco. Y como era de esperarse, México no se quedó fuera de la gira de la española y dentro de poco estará en nuestro país.

Si conseguiste boleto para alguno de los conciertos que dará Rosalía en la Ciudad de México, aquí te damos todos los detalles para que disfrutes al máximo los shows de la “Motomami”.

Rosalía Daniel Betanzos

¿Cuándo se presentará Rosalía en el Palacio de los Deportes?

Rosalía estará de regreso en México para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos que esperan reencontrarse con ella tras el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo en 2023.

Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Rosalía se presente los próximos 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. Se espera que los shows comiencen a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

AFP

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Rosalía en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Rosalía interprete en sus conciertos de CDMX.

Overture

Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Sozinho

Un vestido y un amor

Águas de março

Mio Cristo piange diamanti

Berghain

SAOKO

LA FAMA

LA COMBI VERSACE

De madrugá

El redentor

Can't Take My Eyes Off You

Confessionary

La perla

La yugular

Dios es un stalker

BIZCOCHITO

La rumba del perdón

CUUUUuuuuuute

DESPECHÁ

Focu 'ranni

Magnolias