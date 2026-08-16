Yeri Mua revela infidelidad, celulares rotos y una inesperada venganza ante Rosalía

El regreso de Rosalía a México tuvo un momento inesperado durante su primera presentación en Guadalajara, cuando Yeri Mua apareció como invitada y participó en el segmento de “Confesionario” de la cantante española.

Frente al público, la influencer y cantante decidió contar una historia sentimental que comenzó como una anécdota romántica, pero rápidamente escaló hacia una confesión marcada por celos, infidelidades, teléfonos rotos y una venganza que provocó risas, aplausos y abucheos entre los asistentes.

“Bueno, Rosalía. Yo me enamoré de un chacal”, dijo Yeri Mua al iniciar su relato. Cuando la intérprete española le preguntó a qué se refería, la veracruzana aclaró: “Un chico malo”.

Yeri Mua confiesa que se enamoró de “un chacal”

Durante el Confesionario, Rosalía invitó a Yeri Mua a sacar algo que llevara dentro. La influencer aceptó el reto y decidió hablar de una relación que, según contó, estuvo marcada por la intensidad y los conflictos.

Yeri explicó que aquel hombre no solo fue una pareja sentimental, sino también una persona importante en su acercamiento a la música.

“Y ese chacal, la verdad, me enseñó a cantar”, compartió ante Rosalía, quien le respondió que su voz era natural y que probablemente ya la tenía desde pequeña.

La influencer describió el vínculo como una relación intensa que nació a partir de la música.

“Nos enamoramos a través de la música y fue algo muy intenso”, dijo.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando Yeri aseguró que su entonces pareja no habría sido completamente fiel.

“Pero este chacal no tenía ojos solo para mí”, afirmó.

“Le gustaba tener distintas capillas”

Para explicar las supuestas infidelidades, Yeri Mua recurrió a una comparación que desató la reacción del público.

“Digamos que le gustaba tener distintas capillas. No solo la catedral”, dijo la influencer, provocando risas entre los asistentes.

También lo describió como una persona “bastante fiestera”, situación que, según su relato, complicó la relación.

El tono de la conversación se mantuvo entre el humor y la confesión personal, mientras Rosalía reaccionaba a los detalles de la historia y el público seguía cada frase de Yeri.

Celulares revisados y aparatos destruidos

La parte más tensa del relato llegó cuando Yeri contó que su entonces pareja habría revisado su celular. Ante eso, ella respondió con una pregunta que encendió al público:

“Y bueno, si él podía tener varias capillas, ¿por qué yo no?”

Después, Yeri resumió su postura con una frase que provocó carcajadas y aplausos:

“Las put@s aman también, Rosalía”.

De acuerdo con la influencer, ambos terminaron encontrando información comprometedora en los teléfonos del otro.

“Él me encontró cosas en el teléfono y luego yo le revisé su teléfono y le encontré el triple”, afirmó.

Rosalía reaccionó con humor al comparar la situación con una revisión exhaustiva.

“Eso no era una relación, eso era una auditoría”, dijo la cantante española.

La disputa, según Yeri, llegó incluso a los teléfonos físicos. La influencer aseguró que él rompió su celular y que ella hizo lo mismo con el suyo.

“Hubo tanta igualdad que me rompió mi teléfono y yo le rompí el suyo para quedar igual”, relató.

Cuando Rosalía le preguntó cómo había destruido el aparato, Yeri respondió: “Lo aventé por la ventana y se quebró por completo”.

La confesión que provocó abucheos

La historia tomó un tono todavía más polémico cuando Yeri Mua contó que, después de la discusión, su entonces pareja quiso irse.

Según su relato, él le dijo: “Estás loca, bye”. Ella, sin embargo, aseguró que decidió responder de otra forma.

“Pero yo agarré un cuchillo”, confesó, provocando abucheos entre parte del público.

Después aclaró que usó el objeto para ponchar las llantas del vehículo.

“Y le ponché las llantas”, dijo.

Rosalía, sorprendida, le preguntó si había sido solo una. Yeri respondió que no.

“No, todas”, aseguró, antes de confirmar que se trató de las cuatro llantas.