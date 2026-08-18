"Él cantó con granizo": Rosalía termina show por lluvia en Guadalajara; la comparan con Harry Styles

Rosalía terminó antes de lo previsto su segundo concierto en Guadalajara debido a las condiciones climáticas registradas en la zona. La decisión dejó tres canciones fuera del espectáculo y generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios incluso la compararon con Harry Styles.

¿Por qué Rosalía terminó antes su concierto en Guadalajara?

El concierto en la Arena VFG avanzó con normalidad hasta la parte final. Cuando todavía quedaban tres canciones del repertorio, el espectáculo tuvo que detenerse debido a la lluvia y las fuertes ráfagas de viento registradas en Guadalajara.

Rosalía salió para informar directamente al público que el concierto no podía continuar debido a las condiciones de seguridad.

“Gracias a todos. Por lo visto hay mucho viento y no es seguro (continuar)”, explicó la cantante frente a los asistentes.

La decisión se produjo después de interpretar “BIZCOCHITO”. Los tres temas que quedaron fuera del concierto fueron “DESPECHÁ”, “Focu ‘ranni” y “Magnolias”, que estaban contemplados para cerrar la presentación.

Antes de abandonar el escenario, Rosalía agradeció a quienes acudieron al concierto y les pidió tener cuidado al salir del recinto debido a las condiciones que se registraban en el exterior.

“Que estén bien, por favor. Gracias por estar aquí esta noche. Aunque por reglas nos pidan esto, quiero que sepan que me voy con el corazón muy lleno, gracias por ponerle tanto cariño a esta noche”, agregó.

La cantante no presentó la decisión como algo personal. Su explicación apuntó a las reglas de seguridad que debía seguir la producción ante el viento que afectaba la zona.

Rosalía terminó antes su segundo concierto en Guadalajara por seguridad. Mezcalent

¿Por qué critican a Rosalía si la Arena VFG es techada?

La explicación no convenció a todos. Después del concierto comenzaron a circular críticas contra Rosalía por terminar el espectáculo tres canciones antes, principalmente porque la Arena VFG cuenta con techo.

Aunque el público no se encontraba en un estadio completamente abierto, las condiciones climáticas también llegaron a afectar el interior del recinto, según reportes publicados después del concierto.

Parte de las críticas se centraron precisamente en este punto. Algunos usuarios consideraron que la lluvia no justificaba terminar el espectáculo debido a las características del inmueble.

Otros asistentes y seguidores defendieron la decisión al señalar que la lluvia no era el único problema reportado durante el concierto. Rosalía habló específicamente del viento cuando explicó por qué no podían continuar.

La seguridad de un espectáculo tampoco depende únicamente de que los espectadores estén protegidos de la lluvia. Las condiciones meteorológicas pueden afectar estructuras, equipo y diferentes elementos utilizados durante una producción.

Rosalía dejó tres canciones fuera de su concierto en la Arena VFG. IG rosalia.vt

Comparan a Rosalía con Harry Styles por sus conciertos bajo la lluvia

Entre las reacciones apareció otro nombre que recientemente enfrentó lluvias durante sus conciertos en México. Harry Styles fue utilizado por algunos usuarios para cuestionar la decisión tomada durante el espectáculo de Rosalía.

El cantante británico ofreció recientemente una serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un recinto abierto en el que la lluvia estuvo presente durante algunas fechas.

Durante su primera presentación del 31 de julio, por ejemplo, los asistentes utilizaron impermeables debido a la lluvia mientras Styles continuó con el espectáculo. La presentación reunió a más de 68 mil personas.

Las diferencias entre ambos casos no impidieron las comparaciones en redes sociales.

“Rosalía cancelando su concierto en Guadalajara por la lluvia estando en un recinto TECHADO mientras tanto Harry Styles dando 6 conciertos con tormentas, granizo y un estadio no techado”, escribió una usuaria.

Harry Styles apareció entre las comparaciones por el concierto de Rosalía. X @grapejhs

Otro comentario cuestionó que el espectáculo terminara antes debido a que la Arena VFG cuenta con techo y nuevamente utilizó los conciertos de Styles como referencia.

Las comparaciones también generaron respuestas de seguidores de Rosalía, quienes señalaron que las decisiones de seguridad no dependen únicamente del artista y cuestionaron que se utilizaran otros conciertos para determinar si el espectáculo debía continuar.

¿Cuándo es el próximo concierto de Rosalía en México?

El cambio en el cierre del concierto de Guadalajara no modifica las siguientes fechas de Rosalía en México.

La cantante continuará su gira con una presentación en Monterrey el 19 de agosto.

Después viajará a la Ciudad de México, donde tiene programados cinco conciertos en el Palacio de los Deportes durante la última parte del mes.

Las fechas anunciadas para la capital son el 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.

Por ahora tampoco se ha anunciado una presentación adicional en Guadalajara para interpretar las canciones que quedaron fuera del segundo concierto.