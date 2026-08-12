Mía Rubín lanza inesperada petición a Rosalía y pide ayuda para cumplir uno de sus sueños

Mía Rubín decidió dejar atrás el miedo y revelar uno de los mayores sueños que tiene como cantante: abrir alguno de los conciertos que Rosalía ofrecerá en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Por medio de un video publicado en redes sociales, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín confesó que normalmente siente pena al compartir públicamente sus metas. Sin embargo, esta vez quiso hablar sobre una oportunidad que podría marcar su carrera.

Mía Rubín

“Hoy voy a atreverme a decir algo que jamás pensé hacer y voy a contarles uno de mis sueños en voz alta y es que quiero abrirle una de sus fechas a Rosalía en el Palacio de los Deportes”, expresó.

Mía Rubín pide ayuda para que Rosalía conozca su propuesta

Lejos de quedarse esperando una invitación, la joven intérprete tomó la iniciativa y explicó que las oportunidades también deben buscarse. Por esa razón, decidió hacer pública su intención de compartir escenario con la cantante española.

“Me di cuenta de que nadie me va a entregar esa oportunidad, que yo tengo que trabajar duro por ello y también atreverme a decirlo si quiero que suceda”, explicó.

Mía Rubín

Después de hablar sobre la importancia de luchar por sus objetivos, Mía Rubín envió un mensaje a la artista española y le contó lo especial que sería para ella participar en una de sus presentaciones.

“Entonces, Rosalía, si estás viendo esto, me encantaría poder abrir tu concierto. Para mí sería todo un honor”, dijo.

¡Rosalía Instagram

Con la intención de conseguir que su petición llegue hasta Rosalía, la cantante también solicitó el apoyo de sus seguidores. La idea es que etiqueten a la española y compartan el video para darle mayor visibilidad.

“Entonces, si ustedes creen en los sueños que dan miedo, etiquétenla y pues veamos qué tan lejos va esto”, agregó.

¿Por qué Mía Rubín quiere abrir el concierto de Rosalía?

Esta propuesta está relacionada con la admiración que Mía Rubín siente por la música de Rosalía. Anteriormente, la joven ya había interpretado “La Perla” durante algunas de sus apariciones públicas.

Entre los lugares donde presentó su versión de la canción se encuentran su listening party y programas de radio como Jessie Cervantes y La Caminera. Ahora espera tener la oportunidad de llevar ese gusto por la música de la española a uno de los escenarios más importantes de México.

¿Cuándo serán los conciertos de Rosalía en México?

Rosalía regresará a México en agosto de 2026 para presentarse en el Palacio de los Deportes. La cantante tiene programados cuatro conciertos para los días 24, 26, 28 y 29 de agosto.

Hasta el momento, no se ha informado si la española ya conoce la petición de Mía Rubín o si existe la posibilidad de que la joven sea elegida para abrir alguna de las fechas.