Hayden Panettiere habría tenido problemas para mantenerse sobria

La actriz Hayden Panettiere habría enfrentado una etapa complicada durante la filmación de "A Breed Apart", cinta estrenada en 2025, de acuerdo con declaraciones de su director, Griff Furst.

Según información difundida por TMZ, Furst aseguró que Panettiere estaba teniendo dificultades para mantenerse sobria mientras trabajaba en la producción. La situación habría generado preocupación entre algunas personas de su equipo, quienes incluso contemplaron la posibilidad de intervenir para ayudarla.

El director señaló que fue contactado para participar en una posible intervención y que aceptó hacerlo. Sin embargo, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, dicha reunión nunca llegó a concretarse.

Foto: Reuters

¿Quién acompañaba a Hayden Panettiere durante el rodaje?

Furst también habló sobre la presencia de Brian Hickerson, entonces pareja de la actriz, durante las grabaciones. El cineasta reconoció que no consideraba positiva la compañía que rodeaba a Panettiere en aquel momento.

De acuerdo con sus declaraciones, Furst llegó a considerar que la actriz “merecía mejor compañía” y describió como una “energía oscura” el ambiente que percibía alrededor de aquella situación.

A pesar de sus preocupaciones, el director destacó el cariño que sentía por Panettiere y reconoció su talento, al describirla como una actriz con grandes capacidades.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026, a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en un Airbnb de Greenville, Carolina del Sur.

Brian Hickerson se encontraba durmiendo en otra habitación cuando Zach Hickerson encontró a la actriz. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarla.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente la causa ni la forma de su muerte.

Muerte de Hayden Panettiere. @hayden

Las declaraciones de Griff Furst muestran las dificultades que Panettiere habría atravesado durante una etapa de su vida profesional. El relato también apunta a que algunas personas de su entorno estaban preocupadas por su bienestar y llegaron a considerar buscar ayuda para ella.

Instagram: Hayden Panettiere

No obstante, las circunstancias exactas de aquella situación y su posible relación con los acontecimientos posteriores no han sido establecidas oficialmente.

Las declaraciones de Griff Furst han puesto nuevamente bajo los reflectores los momentos difíciles que Hayden Panettiere habría enfrentado durante una de sus últimas producciones. Aunque el director aseguró que algunas personas de su entorno estaban preocupadas por ella y consideraron buscar ayuda, la intervención nunca se concretó.