¿Qué decían? Salen a la luz cartas secretas de Lady Di sobre su salud mental y el Prozac

A casi tres décadas de su muerte, Lady Di sigue revelando nuevas facetas de su vida privada. Esta vez, una serie de cartas inéditas escritas por la princesa Diana de Gales saldrá a subasta en Londres y ha vuelto a poner el foco sobre uno de los temas más delicados que marcó su historia: la salud mental.

¿Para quién eran las cartas de la princesa Diana?

Los documentos, dirigidos al actor británico Terence Stamp, muestran a una Diana mucho más espontánea, vulnerable y hasta divertida de lo que el público solía ver detrás del protocolo real.

La correspondencia fue dirigida al actor británico Terence Stamp, uno de sus amigos cercanos. Archivo

En ellos, la princesa habla abiertamente sobre el uso del antidepresivo Prozac, agradece el apoyo emocional que recibió en una etapa complicada y deja ver el humor con el que intentaba sobrellevar el dolor.

Las cartas forman parte de una colección de objetos personales del actor que serán subastados por la casa Bonhams entre el 15 y el 25 de junio. Y aunque el valor estimado de una de las piezas ronda entre los 2 mil y 2 mil 600 dólares, expertos creen que la cifra podría dispararse por el enorme interés que sigue generando la figura de Diana.

¿Qué decían sobre el Prozac?

Uno de los textos más comentados está fechado en octubre de 1991, cuando la princesa atravesaba una fuerte crisis matrimonial con el entonces príncipe Carlos. En esa carta, Diana agradece a Stamp la comprensión y el apoyo que le brindó tras un almuerzo entre amigos.

No mucha gente se tomaría el tiempo y la molestia de profundizar en una situación tan compleja… ¡Tres hurras por el Prozac, no la variedad americana, me apresuro a añadir!”

Diana habló abiertamente sobre el uso de Prozac durante una etapa complicada de su vida. Cortesía

La frase ha llamado especialmente la atención porque muestra a una Diana consciente de su tratamiento psicológico y dispuesta a hablar de ello con naturalidad, algo poco común en la realeza de los años noventa. Semanas después, volvió a bromear sobre el tema en otra nota enviada al actor:

¡Todavía no tengo síntomas de abstinencia de Prozac!”

Más allá de la ironía, las cartas confirman que la princesa lidiaba activamente con problemas emocionales en una época de enorme presión mediática y personal.

La princesa Diana y su salud mental

Estas revelaciones conectan directamente con la histórica entrevista que Diana concedió a la BBC en 1995, donde confesó públicamente haber sufrido depresión, ansiedad y trastornos alimenticios durante su matrimonio.

Aquella conversación fue revolucionaria para su época: una integrante de la familia real británica hablaba sin filtros sobre salud mental cuando el tema todavía era tabú.

Lady Di utilizó el humor para abordar temas relacionados con su salud emocional. Cortesía

El Prozac, nombre comercial de la fluoxetina, era entonces uno de los antidepresivos más conocidos del mundo y se utilizaba para tratar depresión, ansiedad, bulimia y trastornos obsesivos, entre otros padecimientos.

Para muchos especialistas, que Diana mencionara el medicamento con tanta franqueza demuestra que ya estaba intentando normalizar las conversaciones sobre bienestar emocional mucho antes de que el tema se volviera central en el debate público actual.

La faceta más divertida e irreverente de Diana

Pero las cartas no son únicamente testimonios de dolor. También revelan una versión más ligera y juguetona de Lady Di, muy distinta a la imagen solemne que solía proyectarse en los medios.

Entre los documentos destaca una postal con el juego de palabras “All The Breast from London” (“Todos los pechos de Londres”), ilustrada con un pecho desnudo dibujado de forma caricaturesca, que Diana utilizó para invitar a Stamp a almorzar antes de Navidad.

Otra tarjeta humorística preguntaba: “¿Por qué Dios inventó el sexo?”. Dentro, la princesa escribió de su puño y letra: “Para que las personas casadas hagan algo al menos dos veces al año”.

Las cartas coinciden con los años más difíciles de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos. Cortesía

El comentario, cargado de ironía, parece una referencia directa a la crisis que vivía con Carlos y muestra una Diana capaz de reírse incluso de sus propias desgracias.

¿Cómo fue la amistad entre la princesa Diana y Terence Stamp?

La relación entre Diana y Terence Stamp surgió gracias al marchante de arte Oliver Hoare y con el tiempo se convirtió en una amistad cercana. Las cartas dejan claro que la princesa encontraba en el actor un espacio de confianza alejado de las formalidades del Palacio de Buckingham.

La subasta vuelve a despertar el interés mundial por la vida privada de la princesa de Gales y su amistad con Terence. Grosby

Stamp, recordado por interpretar al general Zod en Superman y Superman II, falleció en 2025 a los 87 años. La subasta incluirá también guiones originales de esas películas, vestuario de cine y otros objetos personales del actor.

No es la primera vez que salen a la venta cartas privadas de Diana, pero cada nueva colección vuelve a despertar fascinación mundial. En 2023 y 2024 ya se subastaron otras correspondencias dirigidas a amigos cercanos y antiguos empleados, alcanzando cifras millonarias.