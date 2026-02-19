"Muy ruidoso": el comentario de Lady Di que resurge tras arresto del expríncipe Andrés

La mañana de este jueves, el nombre del expríncipe Andrés volvió a sacudir a la realeza británica. La policía inglesa confirmó la detención de un hombre de unos sesenta años en Norfolk, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco de una investigación vinculada al caso de Jeffrey Epstein.

Aunque las autoridades no mencionaron oficialmente su nombre, medios británicos reportaron que se trata del hermano menor del rey Carlos III. La detención ocurrió el mismo día en que cumplía 66 años, un detalle que añadió dramatismo al episodio.

Imágenes difundidas por la prensa mostraron vehículos sin identificación llegando a la finca de Sandringham, residencia del rey en el este de Inglaterra, donde Andrés se instaló recientemente tras abandonar Royal Lodge. La policía de Thames Valley informó además que se realizan registros en dos propiedades relacionadas con la investigación y que el sospechoso permanece bajo custodia.

La sombra de Epstein vuelve a aparecer en la realeza británica

El nombre del ex duque de York ha estado ligado durante años al escándalo de Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales en Estados Unidos. Nuevos documentos revelados el pasado 11 de febrero apuntarían a que el ahora expríncipe Andrés habría compartido información confidencial con el financiero, incluyendo un informe sobre oportunidades de inversión en Afganistán fechado en diciembre de 2010.

La fiscalía confirmó que se encuentra en contacto con la policía respecto a estas sospechas, lo que intensificó la presión pública. Aunque Andrés se ha mantenido apartado de la vida pública desde que fue despojado de sus títulos reales, el escándalo no ha dejado de perseguirlo.

En 2024, el rey Carlos III tomó la decisión de retirarle oficialmente sus títulos y ordenarle abandonar su residencia en Windsor, marcando una ruptura sin precedentes dentro de la Casa Real. Sin embargo, Andrés continúa siendo octavo en la línea de sucesión al trono.

Las palabras de Lady Di que ahora resuenan tras su arresto

En medio de la tormenta mediática, han resurgido declaraciones atribuidas a Diana de Gales sobre su cuñado. Según el biógrafo Andrew Lownie, autor de un libro sobre la Casa de York, Lady Di describía a Andrés como “muy, muy ruidoso y escandaloso”.

La princesa de Gales también habría cuestionado si había “algo que lo preocupaba”, insinuando que su comportamiento podía esconder inseguridades más profundas. De acuerdo con esas versiones, Lady Di consideraba que su personalidad “no era para ella” y lo veía poco emprendedor, alguien que podía pasar largas horas frente al televisor viendo caricaturas y videos.

El retrato que trazan los biógrafos es el de un hombre de contrastes, diligente y cortés en ocasiones, pero también agresivo y grosero cuando algo no salía como esperaba. Un carácter fuerte que, según Tom Quinn en su libro sobre la vida interna de los empleados reales, se acompañaba de cierta frustración por no haber sido el dueño de la Corona.

Mientras que el rey Carlos III era descrito como sensible, Andrés aparecía como seguro de sí mismo, extrovertido y con un temperamento que recordaba al del príncipe Felipe.

La reacción del rey Carlos III al arresto de Andrés

En un comunicado firmado como Charles R y difundido por el Palacio de Buckingham, el monarca dejó clara su postura institucional frente a la investigación.

He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes, señaló.

El mensaje no solo marcó distancia emocional, sino que reafirmó el compromiso de la Corona con el Estado de derecho. El rey subrayó que las autoridades cuentan con el “pleno y sincero apoyo y cooperación” de la familia real, enviando así una señal inequívoca de respaldo al proceso judicial.

“Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, enfatizó el soberano, quien también dejó entrever que no habrá más pronunciamientos mientras el caso esté en curso.

Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes, concluyó.

Un pasado que no deja de perseguir al expríncipe Andrés

Las palabras de Diana, pronunciadas hace décadas, hoy resuenan con fuerza. Lo que en su momento pudo parecer una simple apreciación personal sobre el carácter de su cuñado, ahora se interpreta como una señal temprana de tensiones internas y rasgos problemáticos.

El arresto del ex príncipe Andrés no solo reabre heridas en la familia Windsor, sino que revive la memoria de una princesa cuya voz, incluso años después de su muerte, sigue teniendo eco global.

