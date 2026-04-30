"La verdad nunca escuchada": revelan audios inéditos de la Princesa Diana en explosiva docuserie

A tres décadas de su trágica muerte, la figura de Princesa Diana vuelve a colocarse en el centro de la conversación global. Productores internacionales anunciaron el lanzamiento de una docuserie que revelará grabaciones nunca antes escuchadas de la llamada “Princesa del Pueblo”, material que ha permanecido prácticamente oculto durante años.

El proyecto, titulado tentativamente “Diana: la verdad nunca escuchada”, constará de tres episodios y llegará en 2027, coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento en París. La producción corre a cargo de Love Monday TV y 53 Degrees Global, quienes aseguran que el enfoque será completamente distinto a lo visto hasta ahora.

Las crudas palabras de Diana presentan un retrato más completo: una mujer que atravesaba presión, redefinía su rol y avanzaba bajo su convicción, señalaron en un comunicado.

Las cintas ocultas de 1991

El corazón de la docuserie son grabaciones realizadas en 1991, donde la Princesa Diana mantiene conversaciones íntimas con el médico James Colthurst, uno de sus confidentes más cercanos.

Estas cintas, que fueron sacadas discretamente del Palacio de Kensington, terminaron en manos del escritor Andrew Morton, quien las utilizó como base para su explosivo libro Diana: su historia verdadera en sus propias palabras.

Sin embargo, los productores aseguran que solo una pequeña parte del material ha sido difundida:

En las tres décadas que han pasado desde la muerte de Diana, menos de una hora de esas cintas fueron escuchadas.

Ahora, el público tendrá acceso a una visión mucho más amplia y personal de su vida.

Princesa Diana Grosby

Revelaciones sobre la familia real

Uno de los aspectos más impactantes de la serie será escuchar directamente lo que Diana pensaba sobre figuras clave de la monarquía británica, incluyendo a Carlos III, Camila, Príncipe William y Príncipe Harry.

También se mencionan nombres como Sarah Ferguson y Príncipe Andrés, lo que añade un nivel extra de interés considerando los escándalos y cambios que ha vivido la familia real en los últimos años.

Lo que es realmente impresionante es escuchar lo que Diana pensaba… a la luz de todo lo que ha ocurrido en los años intermedios, adelantaron. Una historia contada en su propia voz

A diferencia de otros proyectos, esta docuserie busca reconstruir la historia desde la perspectiva directa de Diana. Su risa, su humor y su vulnerabilidad serán elementos clave para entender a la mujer detrás del mito.

En las cintas escuchamos el humor contagioso y su risa chispeante a medida que revela verdades sobre la vida dentro de la más famosa familia del mundo, destacaron los productores.

Además, la serie incluirá testimonios de personas cercanas a ella, como asesores, amigos, su peluquero, su guardaespaldas y el exvocero real Dickie Arbiter, lo que aportará contexto a sus palabras.

Princesa Diana | Grosby

¿Quién fue Diana de Gales?

Princesa Diana, nacida como Diana Frances Spencer, se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo tras su boda con Carlos III en 1981. Madre de William y Harry, su vida estuvo marcada por la presión mediática, un matrimonio fallido y su lucha personal.

Falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París, un hecho que conmocionó al mundo entero.

Diana Grosby

¿Por qué sigue siendo tan querida?

El legado de Diana trasciende generaciones. Su apodo, “La Princesa del Pueblo”, no fue casualidad.

Una de sus frases más recordadas resume su esencia:

Me gustaría ser una reina en los corazones de la gente, pero no me veo siendo la reina de este país.

Princesa Diana Grosby

Un legado que sigue evolucionando

A casi 30 años de su partida, la historia de Princesa Diana continúa reescribiéndose. Producciones como The Crown han mantenido vivo el interés en la familia real, pero esta nueva docuserie promete algo distinto al escuchar directamente a Diana.

Si las promesas de los productores se cumplen, el mundo está a punto de descubrir una versión más íntima, cruda y humana de una mujer que, incluso después de su muerte, sigue marcando la historia.

AAAT*