Regresa una de las prendas más icónicas de la princesa Diana 

La princesa Diana se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia de la moda.

Desde muy joven entendió el poder de la ropa como una herramienta de comunicación y la utilizó para proyectar una imagen firme, segura y con carácter, capaz de conectar e inspirar a mujeres de distintas generaciones.

Su estilo no fue producto del azar: cada elección respondía a una intención clara y a una narrativa personal que rompió con los códigos tradicionales.

Lady Di

Aunque su manera de vestir evolucionó con los años, muchas de las piezas que llevó se volvieron referentes inmediatos y marcaron un antes y un después en el imaginario colectivo.

Hoy, su legado sigue presente tanto en la realeza como en celebridades y diseñadores que continúan retomando sus looks como fuente de inspiración. El estilo de Lady Di, más que una tendencia, permanece como un símbolo difícil de borrar.

Esta icónica prenda de la princesa Diana volvió

En ese contexto, no resulta extraño que muchas de las prendas que usó Diana sigan grabadas en la memoria colectiva.

Basta pensar en su inolvidable “vestido de la venganza” o en las sudaderas universitarias que convirtió en parte de su estilo cotidiano.

Aun así, hay una pieza que destaca por encima del resto y que ocupa un lugar especial en el recuerdo del público: la famosa sudadera de Virgin Group.

Diana, la princesa de las bikers Grosby

A finales de noviembre de 1995, Diana fue captada por los fotógrafos mientras caminaba con un atuendo relajado que, lejos de pasar desapercibido, generó conversación inmediata.

La princesa apostó por una sudadera azul marino con la leyenda “Fly Virgin Atlantic”, que combinó con shorts deportivos en tono durazno, tenis y calcetas blancas a la altura del tobillo.

La prenda de Lady Di que vuelve a escena y revive la nostalgia Grosby

Para completar el look, llevó una tote bag negra, práctica y funcional, fiel a su estilo. Aquella sudadera se transformó rápidamente en un símbolo, una pieza con personalidad propia que terminó por integrarse al imaginario visual que definiría la imagen de Diana durante años.

Un homenaje que une moda y legado social

Para conmemorar los 30 años desde que Diana fue fotografiada con esta icónica prenda y rendir tributo a su estilo, la sudadera original ha vuelto a ponerse a la venta en línea.

La iniciativa permite a los seguidores de Lady Di recrear aquel look emblemático y, al mismo tiempo, sumarse a una causa mayor. Los ingresos obtenidos por la venta serán destinados a Save the Children, reforzando así el compromiso social que la princesa mantuvo a lo largo de su vida y extendiendo su legado más allá de la moda.

Así luce la sudadera renovada inspirada en el estilo de Lady Di. Virgin Atlantic

Como explica Sophie Woodford, directora creativa y de diseño de Virgin Atlantic: