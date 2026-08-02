Resurge video de D4vd cubierto de sangre mientras enfrenta juicio por el caso de Celeste Rivas

En los últimos días, un video protagonizado por el cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, volvió a captar la atención de usuarios en redes sociales. En las imágenes, el artista aparece con una camiseta manchada de sangre falsa, mientras compra detergente para ropa, como parte de una campaña promocional para uno de sus proyectos musicales.

Foto: Captura de video

Aunque el material fue grabado con fines publicitarios y la prenda formaba parte de la publicidad oficial del cantante, su difusión ha generado diversas reacciones debido al momento en que resurgió. El video se encuentra en el perfil de Nicolás Nuvan, en Tik Tok.

La grabación comenzó a circular nuevamente después de que trascendieran detalles de la audiencia preliminar que enfrenta D4vd por el caso de Celeste Rivas.

Durante la diligencia, la fiscalía hizo referencia a una piscina inflable localizada en el garaje del artista, la cual, según expuso, desprendía un olor similar al detergente para ropa y contenía una hoja para secadora en su interior. Estos elementos provocaron que algunos usuarios en internet relacionaran el hallazgo con el contenido del antiguo video.

Foto: Captura de video

¿Qué argumentó la defensa del cantante?

Los abogados de D4vd respondieron que la presencia de sangre falsa y otros artículos encontrados en la vivienda forman parte de su actividad artística y de los materiales utilizados para promocionar su música y productos oficiales.

Según la defensa, estos objetos no guardan relación con los hechos que se investigan y corresponden a elementos empleados en campañas creativas del cantante.

Foto: AFP

¿De qué se le acusa a D4vd?

La fiscalía sostiene que David Anthony Burke habría llevado a Celeste Rivas a una residencia ubicada en Hollywood Hills durante abril del año pasado, donde presuntamente ocurrió el homicidio. Posteriormente, de acuerdo con la acusación, los restos de la joven fueron localizados meses después dentro de dos bolsas en un vehículo Tesla.

Tras revisar las pruebas presentadas, un juez determinó que existen elementos suficientes para que el caso avance a juicio.

Foto: Instagram d4vddd

El cantante enfrenta cargos por presunto asesinato, abuso sexual continuado de una persona menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. No obstante, D4vd se ha declarado inocente de todas las acusaciones, por lo que será el proceso judicial el que determine su situación legal.