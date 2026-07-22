Así reaccionó D4vd al ver las fotografías del cuerpo de Celeste Rivas en pleno juicio

El artista D4vd, cuyo nombre real es David Burke, enfrenta cargos por presunto asesinato, abuso sexual continuo contra una menor de edad y mutilación ilegal de restos humanos. Durante la diligencia, fiscales y autoridades presentaron evidencia fotográfica relacionada con la investigación.

Foto: AFP

¿Qué declaró el detective que participó en la investigación?

Según People en Español, el detective Joshua Byers, integrante de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), rindió testimonio el pasado 21 de julio ante la Corte Superior de Los Ángeles.

El agente explicó que el 8 de septiembre de 2025 acudió a un depósito de vehículos en Hollywood, donde fue inspeccionado un Tesla previamente asegurado por las autoridades. En la cajuela delantera del automóvil fueron localizados los restos de Celeste Rivas Hernández.

Durante su declaración, Byers señaló que al llegar al lugar no esperaba encontrar un cuerpo dentro del vehículo y relató que los investigadores hallaron una bolsa para cadáver parcialmente abierta, además de otra bolsa de basura con correas azules.

Foto: Instagram d4vddd

¿Qué ocurrió cuando mostraron las fotografías en la corte?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la audiencia ocurrió cuando la Fiscalía presentó diversas imágenes tomadas en la escena del crimen.

Las fotografías mostraban el estado en que fueron encontrados los restos de la víctima dentro del automóvil, evidencia que fue observada tanto por el juez como por las partes involucradas en el caso.

David Burke permaneció serio mientras observaba las imágenes proyectadas en la sala.

La publicación señala que el acusado no mostró una reacción emocional visible y siguió atentamente cada una de las fotografías exhibidas. Incluso, habría prestado especial atención a una imagen en la que aparecía su mano derecha, donde se aprecia la palabra "Shhh..." escrita sobre uno de sus dedos.

Foto: Instagram d4vddd

¿De qué está acusado el cantante?

La Fiscalía sostiene que Burke, de 21 años, presuntamente asesinó a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, el 23 de abril de 2025, después de una discusión relacionada con otras mujeres, días antes del lanzamiento de su álbum debut.

Las autoridades también aseguran que posteriormente habría intentado deshacerse del cuerpo utilizando diversos artículos adquiridos por internet y en tiendas para el hogar, entre ellos motosierras, una bolsa para cadáver, bolsas de alta resistencia, una pala y una piscina inflable que, según la investigación, habría sido comprada para evitar que la sangre llegara al piso de un garaje.

Hasta el momento, el proceso judicial continúa y será la Corte la encargada de determinar la responsabilidad del acusado con base en las pruebas presentadas por ambas partes.