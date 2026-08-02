Selena Gomez vuelve al español con Becky G y Benny Blanco en 'Te Olvido (La La)'

¡Selena Gomez y Becky G finalmente unieron voces! Las cantantes estrenaron Te Olvido (La La, una colaboración junto a Benny Blanco que marca la primera canción oficial entre ambas artistas y que llega como parte del próximo álbum en español del productor, Hermoso.

El tema fue lanzado el 31 de julio de 2026 y forma parte de Hermoso , el nuevo proyecto de Blanco, cuyo estreno está previsto para el 14 de agosto. La canción reúne a dos estrellas de ascendencia mexicana en un sencillo cantado en español, con una propuesta que mezcla pop, cumbia y una historia de desamor.

La colaboración había despertado expectativa desde días antes, cuando Benny Blanco anunció que trabajaría con Selena Gomez y Becky G en una nueva canción latina. De acuerdo con reportes previos al estreno, “Te Olvido (La La)” fue presentada como uno de los lanzamientos más esperados para cerrar julio.

¿De qué trata Te Olvido (La La)?

Te Olvido (La La) habla de una relación que no termina de definirse. Entre frases directas y un ritmo bailable, Selena Gomez y Becky G interpretan una historia sobre decidir si vale la pena seguir esperando a alguien o dejarlo atrás.

Uno de los momentos centrales aparece en el estribillo, donde la canción plantea la duda: “dime si somos o no somos”, antes de llegar a la idea principal del tema: elegir entre querer u olvidar.

La letra se mueve entre el desamor y la liberación, pero sin abandonar una energía festiva. En lugar de presentarse como una balada de ruptura, el tema apuesta por una base rítmica cercana a la cumbia y al pop latino.

Benny Blanco lanzará Hermoso Especial

Selena Gomez vuelve a cantar en español

Para Selena Gomez, esta canción representa un nuevo acercamiento a la música en español después de Revelación, el EP que lanzó en 2021 y que le dio su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino.

Aunque Selena ha construido gran parte de su carrera en inglés, en distintos momentos ha hablado sobre la importancia de reconectar con sus raíces latinas. Su padre es de ascendencia mexicana, y esa parte de su identidad ha aparecido de manera especial en proyectos como Revelación y ahora en “Te Olvido (La La)”.

La colaboración con Becky G suma otra capa a ese regreso. Becky, nacida en California y también de raíces mexicanas, ha trabajado durante los últimos años entre el pop, el reguetón, la música mexicana y otros sonidos latinos.

Un video con estética chicana y guiños a Los Ángeles

El lanzamiento de Te Olvido (La La) llegó acompañado de un videoclip con referencias a la cultura chicana de Los Ángeles. En el video aparecen elementos como lowriders, fiestas de barrio y símbolos ligados al orgullo mexicano.

La producción también incluye cameos de figuras reconocibles. Danny Trejo aparece en el video con un guiño a su personaje de Machete, mientras que el skater Paul Rodríguez también forma parte del visual.

El resultado busca llevar la canción más allá del romance o el desamor. Con sus imágenes, el video conecta la colaboración con un imaginario cultural muy ligado a la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos.

Benny Blanco prepara Hermoso, su álbum en español

Te Olvido (La La) forma parte de Hermoso, el próximo álbum de Benny Blanco. El proyecto ha sido descrito como su primer disco completamente en español y reunirá a distintos artistas de la música latina. Medios como Los 40 han señalado que la colaboración con Selena Gomez y Becky G aparece dentro de este nuevo material.

Antes de Te Olvido (La La), Blanco ya había presentado canciones como Joven y Salvaje, junto a Bb Trickz, y Degenere, con Myke Towers, como parte de esta etapa musical.

El productor ha explicado en entrevistas que la música en español ha formado parte de su vida desde joven. En conversación con El País, recordó que desde niño estuvo expuesto a sonidos como la cumbia y otros ritmos latinos, algo que ahora aparece como una influencia directa en Hermoso.

El detalle muy Benny Blanco

Además de producir el tema, Benny Blanco también aparece en el videoclip con una máscara caricaturesca de su propio rostro. El gesto fue leído por fans como una respuesta con humor a los comentarios que suele recibir en redes sociales sobre su apariencia.

Ese toque absurdo y autorreferencial encaja con la forma en que Blanco suele presentarse públicamente: sin tomarse demasiado en serio, incluso cuando está rodeado de algunas de las figuras más importantes del pop actual.