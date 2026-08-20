¿Reconciliación o drama? La respuesta de Carlos III al retorno de Harry y Meghan al Reino Unido

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido promete convertirse en uno de los movimientos más comentados de la familia real británica. Después de seis años establecidos en Estados Unidos, los duques de Sussex planean instalarse nuevamente en Gran Bretaña junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

¿Qué piensa Carlos III del regreso de Harry y Meghan al Reino Unido?

La noticia, sin embargo, no habría tomado por sorpresa al rey Carlos III. De acuerdo con la información proporcionada, el monarca fue informado directamente de los planes el domingo 16 de agosto, pocos días antes de que la mudanza se hiciera pública.

Los Sussex planean establecer una residencia privada en Gran Bretaña sin recuperar sus funciones reales. IG theroyalfamily

Y, lejos de interpretar la decisión como un desafío institucional, el soberano habría recibido favorablemente la posibilidad de tener a sus nietos más cerca.

Su reacción resulta especialmente significativa debido a la complicada relación que ha mantenido con su hijo menor desde la salida de Harry y Meghan de la vida real en 2020.

¿Harry y Meghan volverán a la familia real tras su regreso?

El regreso no significa que los Sussex vuelvan a desempeñar funciones en representación de la Corona. Según los reportes, Carlos III tiene claro que Harry y Meghan continuarán siendo miembros no trabajadores de la familia real, tal como quedó establecido cuando abandonaron sus responsabilidades oficiales.

Harry y Meghan conservarán sus propiedades en California y Portugal pese a su regreso. AFP

La diferencia estaría en el ámbito familiar. Con Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, instalados durante un periodo prolongado en Reino Unido, Carlos tendría la oportunidad de compartir más tiempo con sus nietos.

De hecho, apenas unas semanas antes de conocerse la mudanza, Harry, Meghan y sus hijos protagonizaron un esperado encuentro privado con el rey y la reina Camila en Highgrove. Fue especialmente importante porque Carlos volvió a ver personalmente a Archie y Lilibet después de más de cuatro años.

¿El regreso de Harry al Reino Unido estaba planeado?

Aunque el reencuentro de julio pudo interpretarse como una señal de acercamiento, los planes para regresar al Reino Unido no habrían sido comunicados al monarca durante aquella visita.

La seguridad de los Sussex continúa siendo uno de los principales temas pendientes. IG meghan

Harry y Meghan habrían tomado la decisión de establecer una nueva base familiar poco después. Su futura residencia será privada y estará ubicada fuera del patrimonio de la Corona, mientras que la pareja conservará sus propiedades en Montecito, California, y Portugal.

La ubicación exacta de la nueva casa y el colegio de los niños permanece bajo estricta reserva. Uno de los principales motivos de esta nueva etapa sería precisamente la educación de Archie y Lilibet. Ambos comenzarán el próximo curso escolar en Reino Unido, lo que permitirá que crezcan durante una parte importante del año cerca de la familia paterna.

¿Significa esto una reconciliación con la familia real?

Por ahora, no necesariamente. El acercamiento entre Carlos III y Harry parece avanzar por un camino diferente al de la relación del duque de Sussex con su hermano, el príncipe Guillermo.

El regreso de los Sussex marca un nuevo capítulo, aunque lejos de las funciones oficiales de la Corona. Grosby

Las fuentes citadas en la información proporcionada apuntan a que el vínculo entre los dos hermanos continúa siendo distante. Por ello, el regreso de Harry y Meghan no implica automáticamente una reconciliación familiar general.

Incluso se ha planteado que la mudanza podría representar un nuevo desafío para Guillermo, quien algún día heredará la Corona. La presencia más cercana de su hermano en Reino Unido podría reabrir tensiones que parecían haberse estabilizado con la distancia.

La mudanza podría favorecer el acercamiento entre Harry y su padre, pero no necesariamente con Guillermo. Grosby

Harry, por su parte, ha expresado en el pasado su deseo de reparar la relación con su familia. Sin embargo, hasta ahora no existen indicios suficientes para afirmar que su regreso vaya a traducirse en una reconciliación inmediata con Guillermo.

La mudanza parece confirmar que Harry y Meghan han encontrado una fórmula distinta para mantener vínculos con Reino Unido sin reincorporarse a la institución monárquica.