¡Golpe histórico a la Corona! Harry y Meghan vuelven al Reino Unido por la razón menos pensada

El príncipe Harry y Meghan Markle están a punto de protagonizar uno de los movimientos más inesperados desde su salida de la familia real británica. Después de más de seis años establecidos en California, los duques de Sussex planean regresar al Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

¿Por qué Harry y Meghan regresarán al Reino Unido?

De acuerdo con la información proporcionada por PEOPLE, la familia se instalará durante un periodo prolongado en una residencia privada, no perteneciente a la monarquía, en Gran Bretaña.

Los duques de Sussex establecerán una residencia privada fuera de las propiedades reales. IG

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzarían sus estudios en una escuela británica en septiembre.

El movimiento supone un giro importante para los Sussex, pero no significa que Harry y Meghan estén preparando su regreso como miembros activos de la realeza. Ambos continuarán siendo personas privadas y no retomarán sus antiguos deberes oficiales.

¿Dónde vivirán Harry y Meghan en Reino Unido?

La pareja conservará su hogar en Montecito, California, además de la propiedad que mantiene en Portugal. A estas residencias se sumará una nueva casa privada en Reino Unido cuya ubicación se mantiene bajo estricta reserva.

El regreso representa un nuevo capítulo para la familia Sussex tras su salida de la realeza. The Grosby Group

La decisión resulta especialmente significativa para Harry, quien no había tenido una residencia permanente en territorio británico desde que dejó Frogmore Cottage.

La propiedad de Windsor había sido puesta a disposición de la pareja por la reina Isabel II, pero posteriormente el rey Carlos III les solicitó abandonarla.

Ahora, el escenario es diferente: los Sussex regresarían a Gran Bretaña sin depender de una residencia real y sin recuperar privilegios institucionales.

La razón detrás del regreso de los duques de Sussex

Uno de los principales motivos del cambio estaría relacionado con el futuro de Archie y Lilibet. Para Harry y Meghan, establecer nuevamente una base en Reino Unido permitiría que sus hijos tengan mayor contacto con familiares y puedan desarrollar parte de su vida en el país de origen de su padre.

Archie y Lilibet comenzarán sus estudios en una escuela británica en septiembre. IG

La educación también parece desempeñar un papel central. Los pequeños comenzarían el curso escolar en septiembre, aunque los detalles sobre el centro educativo y su ubicación permanecen en secreto.

Harry ya había mostrado interés por las ventajas de que los niños crecieran en Reino Unido. En 2025, durante un encuentro con la cantante Joss Stone, el duque habría preguntado por su experiencia después de regresar al país con su familia.

En retrospectiva, aquellas preguntas podrían haber sido una pista de que el príncipe contemplaba seriamente la posibilidad de volver.

La seguridad de la familia habría sido un factor determinante para tomar esta decisión. IG

Así influyó la última visita de Harry a Reino Unido

El anuncio llega pocas semanas después de una visita familiar especialmente importante. Harry, Meghan, Archie y Lilibet viajaron al Reino Unido y se reencontraron con el rey Carlos III en Highgrove.

Harry no retomará sus funciones oficiales pese a establecer nuevamente una base en Reino Unido. IG

El encuentro tuvo un significado especial porque, según la información proporcionada, fue la primera vez en más de cuatro años que el monarca veía personalmente a sus nietos Archie y Lilibet.

Carlos III habría sido informado de los nuevos planes de residencia el 16 de agosto. La información señala que el monarca estaría dispuesto a aprovechar la oportunidad para pasar más tiempo con los hijos de Harry en un contexto estrictamente familiar.

Sin embargo, esto no implica una reconciliación completa dentro de los Windsor. La relación entre Harry y su hermano, el príncipe Guillermo, continúa siendo distante.

¿Significa esto una reconciliación con la familia real?

Por ahora, no hay indicios de que Harry y Meghan vayan a recuperar funciones oficiales. La mudanza tampoco supone, de acuerdo con la información proporcionada, que hayan solucionado sus diferencias con el príncipe Guillermo.

Harry no retomará sus funciones oficiales pese a establecer nuevamente una base en Reino Unido. Grosby

Aunque tampoco se han hecho públicos los detalles de las medidas de protección, el regreso sugiere que la familia considera que puede establecerse allí bajo unas condiciones que le resulten aceptables.