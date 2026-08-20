El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a Reino Unido: su regreso desata interrogantes 

El posible regreso del príncipe Harry al Reino Unido junto con Meghan Markle y sus hijos abre una nueva etapa llena de interrogantes sobre su seguridad, su relación con la familia real y el papel que tendría en el país, seis años después de abandonar sus funciones y mudarse a Estados Unidos.

Harry, de 41 años, y su esposa Meghan, de 45, que residen en California tras romper lazos con la familia real británica en 2020, regresarían pronto con sus dos hijos a vivir a Reino Unido, según estas informaciones, aunque no existe confirmación oficial por el momento.

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Varios medios, entre ellos la BBC, informaron que los dos hijos de la pareja, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre.

"Si se confirma (su regreso), la atención pública y mediática volverá a centrarse en los conflictos y cuestiones que originalmente provocaron su salida", comenta a AFP Nathalie Weidhase, profesora en la Universidad de Surrey, especializada en cultura de la celebridad y la monarquía británica.

Entrando en esas cuestiones, la profesora cita "el racismo que ha sufrido Meghan Markle y las consiguientes preocupaciones por su seguridad", así como "los conflictos familiares que se agravaron tras la publicación de la autobiografía de Harry, 'En la sombra', en la que hizo públicos varios episodios familiares privados y hasta entonces desconocidos".

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¿En dónde vivirán Harry y Meghan Markle?

La pareja, según las informaciones de prensa, ya escogió casa, que no sería una de las residencias reales.

Entre los posibles lugares aparece la región de Northampton, al norte de Londres, donde se encuentra la finca de Althorp, propiedad de los Spencer, la familia de la madre de Harry, la fallecida princesa Diana.

Otra posibilidad sería la región de los Cotswolds, cerca de Oxford, en el centro-oeste de Inglaterra, muy frecuentada por celebridades.

Althorp House AFP

Según la prensa, el padre de Harry, el rey Carlos III, de 77 años, fue informado el domingo de su proyecto.

Mientras se suceden informaciones sobre su regreso, quedan muchas interrogantes por resolver, como las medidas de seguridad para la familia y las relaciones con el resto de la realeza.

Harry había dicho que no se siente seguro llevando a su familia a Reino Unido después de perder en 2025 una batalla judicial por la protección policial financiada por el gobierno británico.

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Aparte de su seguridad, otro interrogante es la relación con la familia real, ya que con su partida a Estados Unidos tomó distancias con su hermano William, heredero del trono, y su padre, el rey Carlos III.

El soberano y su esposa Camila recibieron a principios de julio a Harry, Meghan y a sus dos hijos, por primera vez en cuatro años.

El encuentro coincidió con un viaje de Harry en el marco de los preparativos de los Invictus Games previstos para 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), evento deportivo internacional que creó el propio príncipe para excombatientes heridos o enfermos.

Príncipe Harry y Meghan Markle The Grosby Group

A pesar de su marcha de Reino Unido, Harry sigue siendo patrocinador de varias organizaciones benéficas con sede en su país natal.

Proyectos fallidos

El tabloide Daily Mail considera que su regreso "probablemente será percibido como la admisión más contundente del fracaso de sus grandes proyectos para conquistar Estados Unidos".

Después de un lucrativo contrato con Netflix y otros compromisos, Meghan se reinventó como empresaria con su firma "As Ever", dedicada a la venta de mermeladas, velas y té.

AFP

"¿Continuarán con sus actuales trabajos remunerados como celebridades, o esto supone el inicio de su regreso a una vida como miembros activos de la familia real?", se pregunta Nathalie Weidhase.

"Actualmente, sus podcasts, programas sobre estilo de vida y actividades empresariales se consideran incompatibles con la filosofía del trabajo de la realeza, que se entiende como una labor realizada por el bien común y no con fines económicos", incide la experta.

William, hermano mayor de Harry, con el que está distanciado, no ha reaccionado al anuncio. El príncipe Harry ha afirmado en numerosas ocasiones que espera una "reconciliación" con su familia.

Netflix

Para el experto en realeza Ed Owens, "esta es una de las razones" de su regreso. Pero la principal, según Owens, es familiar, ya que Harry y Meghan "quieren que sus hijos crezcan en el Reino Unido".

La reacción del público británico también sigue siendo incierta. Harry y Meghan, duques de Sussex, son impopulares. Solo el 22% de los británicos tiene una opinión positiva de Meghan y el 33% de Harry, según una reciente encuesta de YouGov.

Con información de AFP.