¡Se le escapó! Meghan Markle revela por accidente lo que pasó en el primer día de kinder de Lilibet

Meghan Markle dejó escapar un pequeño detalle sobre la vida escolar de su hija, la princesa Lilibet, y aunque la duquesa de Sussex no reveló el nombre del colegio ni otros datos que permitan identificarlo, sí contó una tierna anécdota ocurrida durante el primer día de preescolar de la pequeña.

Meghan Markle revela cómo fue el primer día de preescolar de Lilibet

Durante una entrevista con People para hablar de Cookie Queens, la nueva producción relacionada con las Girl Scouts, Meghan recordó lo que ocurrió cuando acompañó a Lilibet en su primer día de clases.

Meghan contó cómo fue acompañar a su hija en una nueva etapa lejos de los reflectores. IG

La duquesa contó que, mientras dejaba a su hija en la entrada del colegio, una de las madres se acercó a ella y ambas descubrieron que habían pertenecido al mismo grupo de Girl Scouts cuando eran niñas.

Fue muy tierno y nostálgico”, relató Meghan al recordar aquel inesperado encuentro.

La inesperada coincidencia entre Meghan Markle y la princesa Lilibet

La coincidencia tuvo un significado todavía más especial para la esposa del príncipe Harry porque las Girl Scouts forman parte de sus propios recuerdos de infancia.

Meghan creció en Los Ángeles y participó en actividades de la organización durante sus años como Brownie y Junior Girl Scout. Además, su madre, Doria Ragland, llegó a desempeñarse como líder de su tropa.

El inicio de clases de Lilibet despertó en Meghan recuerdos de su infancia junto a su madre Doria Ragland. IG

Por eso, el primer día de colegio de Lilibet terminó convirtiéndose para Meghan en una especie de viaje al pasado. Mientras su hija comenzaba una nueva etapa, ella se reencontró de manera inesperada con una parte de su propia historia.

¿A qué escuela van los hijos de Meghan y Harry?

Lilibet, nacida en California el 4 de junio de 2021, es la segunda hija de Meghan y Harry y hermana menor del príncipe Archie. A diferencia de otras familias reales, los duques de Sussex han intentado mantener los detalles de la vida cotidiana de sus hijos lejos de la atención pública.

La duquesa reveló algunos detalles sobre la rutina escolar de Archie y Lilibet en California. IG

De hecho, la pareja nunca ha confirmado públicamente el colegio al que acuden los pequeños. Meghan sí reveló anteriormente que Archie y Lilibet estudian en centros diferentes, algo que podría explicarse por la diferencia de edad entre ambos.

La duquesa también contó que, cuando le corresponde llevarlos personalmente, su rutina matutina puede extenderse durante varias horas. Según explicó, suele levantarse alrededor de las 6:30 de la mañana y regresar a casa cerca de las 9, antes de comenzar con sus compromisos profesionales.

Aun así, Meghan ha dejado claro que proteger la privacidad de sus hijos es una de sus prioridades. En una entrevista anterior, incluso defendió su decisión de mantenerlos alejados de los fotógrafos y de la exposición mediática que podría acompañar su vida escolar.

El proyecto que conectó a Meghan con sus recuerdos de infancia

La anécdota del primer día de Lilibet llegó precisamente mientras Meghan promociona Cookie Queens, una producción de Archewell Productions que sigue a jóvenes Girl Scouts durante la tradicional temporada de venta de galletas.

La experiencia de Meghan como Girl Scout cobró un nuevo significado después de convertirse en madre. | Grosby

El proyecto aborda temas como liderazgo, independencia, confianza y educación financiera, aspectos que Meghan considera fundamentales para preparar a las niñas para el futuro.

Para la duquesa, participar en esta producción también representa una oportunidad para conectar su pasado con su presente. Ahora que es madre de una niña, la experiencia que tuvo como Girl Scout adquiere un significado diferente.