Este 17 de noviembre, la actriz canadiense Rachel McAdams celebra su cumpleaños número 48, una ocasión para recordar su trayectoria y las películas que la convirtieron en una de las actrices más queridas del público.

Rachel McAdams se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood gracias a películas que marcaron a toda una generación, como Chicas Pesadas y Diario de una Pasión. Sin embargo, durante uno de los momentos más importantes de su carrera, recibió propuestas para participar en producciones que terminaron convirtiéndose en grandes éxitos, pero decidió decir que no.

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La actriz canadiense hizo una pausa en su trayectoria en 2005 y permaneció alejada de los grandes proyectos cinematográficos durante aproximadamente dos años. Aunque en ese momento necesitaba tomar distancia de la industria, con el paso del tiempo reconoció que hubo oportunidades que le hicieron preguntarse qué habría pasado si las hubiera aceptado.

En una entrevista, McAdams habló sobre esa etapa y admitió que, en ocasiones, se ha cuestionado algunas de sus decisiones profesionales. No obstante, también reconoció que los actores que finalmente obtuvieron esos personajes fueron las elecciones adecuadas.

Ciertamente hay momentos en plan: 'Desearía haber hecho eso'", comentó, aunque después explicó que suele reflexionar sobre cómo sus colegas terminaron haciendo suyos esos papeles.

La actriz también confesó que llegó a sentirse culpable por dejar pasar propuestas importantes, pues era consciente de la posición privilegiada en la que se encontraba. Sin embargo, necesitaba tomar decisiones que le permitieran conservar su bienestar personal.

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Rachel McAdams rechazó "El Diablo Viste a la Moda"

Uno de los casos más conocidos es el de El Diablo Viste a la Moda, cinta que se estrenó en 2006 y que terminó convirtiéndose en un referente de la cultura popular. Antes de que Anne Hathaway consiguiera el papel de Andrea Sachs, Rachel McAdams estuvo entre las principales opciones de la producción.

La actriz era considerada una candidata ideal para interpretar a la joven periodista que comienza a trabajar como asistente de Miranda Priestly, personaje interpretado por Meryl Streep.

Sin embargo, McAdams no estaba convencida de sumarse al proyecto y rechazó la propuesta en varias ocasiones. De acuerdo con los reportes sobre el proceso de selección, la producción insistió en contar con ella, pero finalmente Anne Hathaway obtuvo el papel que impulsaría todavía más su carrera.

¿Qué oportunidad tuvo Rachel McAdams en Iron Man?

El universo de Marvel también pudo tener a Rachel McAdams entre sus protagonistas desde sus primeras películas. La actriz recibió una propuesta para interpretar a Pepper Potts en Iron Man, personaje que finalmente quedó en manos de Gwyneth Paltrow.

Pepper es una figura fundamental en la historia de Tony Stark, pues además de ser su asistente y una de las personas más cercanas a él, termina convirtiéndose en su pareja.

Aunque McAdams no ha profundizado públicamente en los motivos específicos por los que no aceptó esta oportunidad, años después sí se incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel con un personaje distinto.

En 2016 apareció en Doctor Strange como la doctora Christine Palmer, una cirujana que mantiene una relación cercana con Stephen Strange. Posteriormente retomó este papel en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Rachel McAdams

Rachel McAdams rechazó participar en Casino Royale

Otra producción en la que pudo participar fue Casino Royale, la película de James Bond que presentó a Daniel Craig como el agente 007.

La cinta, estrenada en 2006, se convirtió en uno de los títulos más exitosos de la franquicia y consiguió una recaudación mundial superior a los 600 millones de dólares.

Rachel McAdams estuvo entre las actrices consideradas para formar parte de este proyecto, aunque finalmente no se incorporó al elenco. La oportunidad habría significado trabajar en una de las sagas de espionaje más reconocidas del cine y compartir créditos con Craig en su primera aventura como James Bond.

Rachel McAdams no aceptó participar en Misión Imposible III

La lista de producciones que no contaron con McAdams también incluye Misión Imposible III, protagonizada por Tom Cruise y estrenada en 2006.

La actriz fue considerada para formar parte de esta entrega, que continuó las aventuras de Ethan Hunt y consolidó el interés del público por las secuencias de acción de la franquicia.

Sin embargo, su participación no se concretó y el proyecto siguió adelante con otros integrantes en su reparto. De haber aceptado, McAdams habría sumado otra importante producción de acción a su filmografía.

Aunque dejar pasar estos proyectos pudo representar una oportunidad profesional importante, la actriz ha explicado que su decisión de tomar distancia de Hollywood respondió a una necesidad personal.

Con el paso de los años, su carrera demostró que aquella pausa no significó el final de su trayectoria. La actriz continuó participando en producciones cinematográficas y televisivas, además de conservar el reconocimiento del público por sus trabajos anteriores.

McAdams reconoció que llegó a sentirse mal por no aprovechar las propuestas que recibía, especialmente porque sabía que no todas las personas tienen acceso a oportunidades de esa magnitud. Aun así, entendía que mantenerse trabajando sin descanso no era lo que necesitaba en ese momento.