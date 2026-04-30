El Diablo Viste a la Moda 2: la escena con ‘La Última Cena’ de Da Vinci que nos pone reflexivos

La esperada secuela de la película El Diablo Viste a la Moda 2 llega a los cines de México este 30 de abril y ya está causando mucho revuelo entre los fanáticos que ya esperaban el regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) a la pantalla grande.

Sin mucho spoiler (aunque sí un poco), en una escena crucial aparece un mural de ‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci y, tanto para los que piensan ir a ver el filme como para los que ya la vieron, es vital saber sobre esta obra para entender la referencia.

Antes que nada, debes saber que La Última Cena es una de las obras más parodiadas y referenciadas en cine y TV para representar dinámicas de grupo, traición o una última reunión antes de un desenlace.

‘La Última Cena’ de Da Vinci en El Diablo Viste a la Moda 2

El Diablo Viste a la Moda 2.

En este nuevo filme, que sale casi 20 años después de la primera que tuvo un éxito rotundo, utilizan el cuadro del famoso pintor, inventor y científico, Da Vinci, para hacer referencia al tema de la ‘traición’.

Esa parte de la película es clave para reflexionar lo que quiere dar a entender el filme, además de que rompe todo ritmo que llevaba y da un giro total a la trama para dejar claro que Miranda Priestly sigue teniendo el control de todo, mostrándola como es: poderosa, exigente y prácticamente impenetrable en el mundo de la moda.

Así, sin entrar en tanto detalle, Miranda observa el mural de ‘La Última Cena’, lo analiza, y habla con Andy Sachs sobre una traición, previendo que llegará su momento, como a Jesús en la obra de Da Vinci.

Interpretación de la obra centrada en la traición

El Diablo Viste a la Moda 2. Especial

Para entender un poco más de lo que habla Miranda referente al mural de Leonardo da Vinci, debes saber que hay una interpretación de La Última Cena centrada en la traición y esto va mucho más allá del hecho religioso: muestra el momento en que la confianza se rompe dentro de un grupo íntimo.

En la obra de Leonardo da Vinci, la traición no se presenta como un acto aislado, sino como una onda expansiva emocional. Cuando Jesucristo anuncia que uno de ellos lo traicionará, la escena se llena de reacciones distintas: incredulidad, miedo, enojo, negación. Es como si Da Vinci estuviera diciendo que la traición no solo afecta a quien la comete y a quien la sufre, sino a todo el entorno.

Esos mismos sentimientos, se ven en el rostro de Andy Sachs mientras Priestly le está hablando sobre ello.

En el mural, el personaje clave es Judas Iscariote. No está completamente separado del grupo, pero tampoco integrado: está en la mesa, pero en sombra, con el cuerpo retraído. Esta ambigüedad es importante, porque sugiere que el traidor no siempre es un extraño, sino alguien cercano, alguien que forma parte del mismo círculo.

En la película, la traición viene de alguien allegado a Miranda, una persona que fue siempre como su sombra y que pocos creerían que lo haría, aunque hasta cierto punto es entendible para el personaje.

Da Vinci en ‘La Última Cena’ muestra a Jesús, sereno, casi resignado. Esto introduce otra capa: la traición como algo inevitable dentro de la condición humana. No hay confrontación directa en ese momento; hay aceptación, como Miranda Priestly en la trama asume lo que pasará.

Además, es clara la referencia sobre que la traición es invisible antes de ocurrir, como ninguno de los apóstoles en el cuadro de Da Vinci señala a Judas; así como nadie señala al personaje referido en El Diablo Viste a la Moda, porque nadie lo sabe.

Así, lo mismo se concluye tanto como para la película, como para el cuadro. Da Vinci parece sugerir que la traición no siempre es evidente, y que puede surgir en cualquier lugar, incluso donde hay lealtad y cercanía.

¿De qué trata la peli (sin spoilers)?

El Diablo Viste a la Moda 2. Especial

La historia sigue a Andy Sachs, quien regresa al mundo de la revista Runway en un contexto completamente distinto:

Redes sociales dominando la industria

Crisis del periodismo tradicional

Nuevas generaciones con poder en la moda

El conflicto principal gira en torno a:

Miranda intentando mantener relevancia

Emily ahora como figura poderosa

Andy atrapada nuevamente entre ambición y valores

*mvg*