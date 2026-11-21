Acaba de ser publicado un muy interesante reporte del Pew Research Center acerca de la demografía de las religiones en nuestro mundo y las tendencias a futuro que se pueden proyectar a partir de indicadores como la tasa de natalidad actual presente en cada conglomerado religioso (número de hijos por mujer). Desde luego que tales predicciones son aproximativas debido a que existen factores imponderables (guerras, hambrunas, catástrofes naturales, epidemias, etcétera) que producirían una realidad futura diferente a la calculada hoy por los demógrafos. De hecho, para ejemplificar cómo es difícil prever la evolución demográfica a nivel mundial, se recordaba justo por estos días que el 13 de noviembre de 1960 un grupo de estudiosos había calculado que para 2026 la población mundial llegaría “al infinito”, implicando con ello el estallido de una situación catastrófica de dimensiones apocalípticas.

Según el mencionado estudio del Pew, dentro de la población mundial total que consta de 8 mil 300 millones de personas, el cristianismo es la religión con mayor cantidad de fieles, 2 mil 400 millones, seguido por el islam con 2 mil 100 millones, aunque el cálculo es que para 2035 la ecuación se invertirá en la medida en que la tasa de natalidad en la población musulmana es de 3.1 hijos por mujer, mientras que en la cristiana es de 2.5. Se señala igualmente que el cambio tendrá que ver básicamente con tal índice de natalidad, menospreciando el fenómeno de las conversiones, al que se considera tendrá un impacto mínimo.

Es interesante que el tercer lugar lo ocupa el grupo identificado como “sin afiliación religiosa” con 1,900 millones de personas que se declaran agnósticas o ateas y a las que se ubica primordialmente en China, Europa y Japón, siguiéndoles los hinduistas con 1,200 millones y los budistas con poco más de 500 millones. Las religiones populares étnicas –que en los términos de las religiones monoteístas son calificadas como paganas– agrupan a 400 millones, mientras que sintoístas, taoístas, sijs y bahaíes suman aproximadamente 200 millones. Los judíos, por su parte, son, de acuerdo con el estudio de Pew, 15.8 millones.

En algún tiempo, a lo largo del siglo XX, en diversas partes del mundo privó la convicción de que las religiones en general iban en declive en cuanto a su prevalencia. Sobre todo en Occidente los avances de la modernidad en cuanto a descubrimientos que derrumbaban ancestrales mitos religiosos dieron pie a niveles mayores de escepticismo respecto a los dogmas religiosos. Simultáneamente, el extenso bloque comunista, operando bajo la consigna de que “la religión es el opio de los pueblos”, se encargó de ser agente activo en la eliminación de los cultos religiosos dentro de los territorios bajo su dominio reprimiendo por medio de la violencia o de otros medios a quienes pretendían seguir leales a esas creencias que para la ideología del régimen eran anatema. La sorpresa fue que tales políticas desembocaron, al momento del derrumbe del sistema, a principios de los años 90, en una explosión de retornos a las tradiciones y a las prácticas religiosas en general.

Es así que, en sentido contrario a los vaticinios de que sólo era cuestión de tiempo para que el fenómeno religioso se redujera a su mínima expresión, las últimas cuatro décadas han sido testigo de un nuevo florecimiento que a menudo ha vuelto a tomar en muchos casos, posiciones extremistas impregnadas de un fanatismo que se creía vestigio ya superado de épocas medievales y de los tiempos de las guerras de religión. A nombre de una deidad determinada y de una narrativa que sustenta a dicha divinidad como la única verdadera, han hecho erupción violencias atroces que, con las armas propias de los avances tecnológicos actuales, presagian panoramas apocalípticos.

A pesar de los esfuerzos de multitud de liderazgos religiosos moderados que luchan por establecer sólidos patrones de tolerancia mutua y de colaboración para construir un mundo más armónico y pacífico, vemos con preocupación cómo inquisiciones, hogueras, torturas, demonización de los diferentes, terrorismo y ambiciones de poder y hegemonía amparadas bajo estandartes de fe, se han vuelto parte de este presente nuestro. Una amarga paradoja para nuestra civilización que se precia justamente ahora de estar en la cumbre de su sapiencia científica y tecnológica.