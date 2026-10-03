¡Cady Heron está de regreso! Lindsay Lohan recrea una escena de Chicas Pesadas

A 22 años de su estreno, Lindsay Lohan volvió a recrear una de las escenas más icónicas de Chicas Pesadas, una película que, pese al paso del tiempo, continúa siendo recordada por sus personajes, frases y momentos que se convirtieron en parte de la cultura pop.

Este 3 de octubre, la actriz decidió revivir una de las escenas más famosas de la cinta y volvió a ponerse en la piel de Cady Heron. ¿Ya imaginas cuál fue?

Lindsay Lohan recreó una de las escenas icónicas de Chicas Pesadas

A través de sus redes sociales, Lindsay Lohan no quiso dejar pasar esta fecha desapercibida y compartió un video acompañado de la frase “It’s October 3rd”, junto con un corazón con moño.

Se trata de la escena en la que Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, le pregunta a Cady Heron qué día es. La respuesta que convirtió esta fecha en una de las más recordadas por los fans de Chicas Pesadas es, por supuesto: 3 de octubre.

La recreación fue realizada junto con Mark Waters, director de Chicas Pesadas, en lo que parece ser un set de grabación. Al terminar el diálogo, ambos ríen mientras recuerdan una de las escenas más emblemáticas de la película.

Reacciones de los usuarios a Lindsay Lohan como Cady Heron

En pocas horas, la publicación de Lindsay Lohan comenzó a acumular millones de reacciones de sus seguidores, quienes celebraron volver a verla interpretar a Cady Heron.

Entre los comentarios también aparecieron memes y GIFs relacionados con el filme, además de algunos usuarios que se preguntaron si la actriz volverá a participar en una nueva producción relacionada con la historia.

Otros fans aprovecharon la fecha para compartir que volverán a ver Chicas Pesadas como parte de la tradición de recordar la película cada 3 de octubre.

Chicas Pesadas: estreno, elenco y premios

Chicas Pesadas se estrenó originalmente en Estados Unidos el 30 de abril de 2004 y llegó a las salas de cine en México el 25 de junio del mismo año.

La cual fue dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey. El elenco estuvo encabezado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Jonathan Bennett y Lizzy Caplan, entre otros.

La cinta también recibió varios reconocimientos. En los MTV Movie Awards de 2005 obtuvo tres premios, entre ellos Mejor Actuación Femenina para Lindsay Lohan, Mejor Equipo en Pantalla y Actuación Femenina Revelación.

Además, recibió reconocimientos en los Teen Choice Awards de 2004, incluyendo categorías como Mejor Actriz de Película y Estrella Revelación de Película.

Lindsay Lohan vuelve a ser Cady Heron al recrear escena de Chicas Pesadas. Foto: IMDb

Desde su estreno, Chicas Pesadas se ha mantenido como uno de los filmes juveniles más recordados de los años 2000. Sus personajes, frases y escenas continúan formando parte de la cultura pop, especialmente, cuando los fans vuelven a recordar el famoso “It’s October 3rd”.