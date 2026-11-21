1. Regreso. La presidenta Claudia Sheinbaum devolvió a México presencia en los principales escenarios internacionales. Así lo destacó la internacionalista Brenda Estefan al evaluar su participación en la cumbre de APEC. Subrayó que el encuentro con To Lam, presidente de Vietnam, próximo anfitrión del foro en 2027, también permitió preparar el terreno para recibir a las 21 economías de APEC en 2028. Y advirtió que la diplomacia necesita presupuesto, dirección, objetivos claros y ser capaz de concretar resultados. La presencia de Sheinbaum marca una diferencia: hay una política exterior sostenida y con peso propio. Señal de buenos tiempos.

2. Debate. Claudia Sheinbaum elevó el tono contra la oposición y advirtió que fracasará en su intento de deslegitimar las elecciones de 2027. Acusó que fabrican movilizaciones, difunden mentiras, buscan injerencia extranjera y orquestan campañas de desprestigio contra la 4T. Sostuvo que su movimiento nació de la lucha contra los fraudes electorales y que defenderá el respeto al voto. El debate llega en medio de cuestionamientos al INE, tras el affaire Taddei, la disputa por su presidencia, y las exigencias de recuperar la confianza en el árbitro electoral. México merece instituciones autónomas, reglas claras y resultados que nadie pueda cuestionar.

3. Rítmica. Mientras Campeche enfrenta violencia y reclamos por inseguridad, Layda Sansores canta y baila en actos públicos. Su júbilo contrasta con la realidad, pues en Champotón, Sabancuy, Mamantel y Ciudad del Carmen se reportaron hechos violentos, incluido uno con cuatro personas sin vida. Ciudadanos también cuestionaron la falta de atención de la gobernadora, exigieron frenar el Centro Cultural Escénico por presuntas irregularidades, y reclamaron que la policía no llega ante los robos a planteles escolares. Incluso hubo reproches por la atención en el Palacio de Gobierno. Le sobra ritmo, pero a doña Layda le falta seriedad.

4. Depredador. La basura de SpaceX sigue apareciendo en Playa Bagdad, Tamaulipas: Conibio Global localizó un fragmento de plástico con etiqueta de la empresa y mordeduras características de tortugas marinas. La organización alerta que estos animales pueden confundir los residuos con alimento, con consecuencias graves para su salud. La pieza se entregará a las autoridades, mientras recuperan más materiales expulsados por el mar. Negar los hechos, como lo hace Elon Musk, no desaparece los residuos. Las costas mexicanas no son territorio de sacrificio para la exploración espacial.

5. Apellido. Verónica Ruffo se suma a la carrera panista por la gubernatura de Baja California en 2027. Lizbeth Mata Lozano, dirigente estatal del PAN, confirmó su registro y señaló que avanza en el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. La lista incluye a Héctor Osuna, exalcalde de Tijuana; Eva María Vázquez, diputada federal; Margarita Flores, abogada, e Ignacio Anaya Barriguete. Cinco casas encuestadoras los evaluarán y así el partido definirá la candidatura. El apellido Ruffo pesa en la política bajacaliforniana, pues Verónica es hija de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador en complicada situación jurídica. El poder político en todo su esplendor.