No solo los miércoles se usaba rosa: ¿Cuáles eran todas las reglas de Las Plásticas de Chicas Pesadas?

“Los miércoles usamos rosa” es probablemente la regla más recordada de Chicas Pesadas, pero Regina George y sus amigas tenían un reglamento mucho más amplio para quienes quisieran formar parte de Las Plásticas.

Estas eran todas las reglas de Las Plásticas en Chicas Pesadas

Cady Heron descubre las reglas poco después de comenzar a convivir con Regina George, Gretchen Wieners y Karen Smith.

Entrar a su círculo significaba seguir una serie de restricciones que determinaban desde qué ropa podían utilizar hasta cómo llevar el cabello.

Es Gretchen Wieners quien se encarga de explicarle a Cady algunas de estas condiciones después de que Regina decide acercarla al grupo.

La famosa regla de los miércoles aparece entonces como apenas una parte de un código mucho más específico.

Estas eran las principales reglas que debían respetar Las Plásticas.

Los miércoles tenían que vestirse de rosa.

No podían utilizar una prenda sin tirantes durante dos días seguidos .

Solo podían llevar el cabello recogido en una coleta o moño una vez por semana .

Los viernes únicamente podían utilizar jeans o ropa deportiva .

Quien incumpliera alguna regla de vestimenta no podía sentarse con el grupo durante el almuerzo .

Una nueva integrante necesitaba la aprobación del grupo antes de poder sentarse habitualmente con ellas.

El reglamento deja claro que pertenecer a Las Plásticas no dependía solamente de ser popular. Las integrantes tenían que mantener determinada imagen y respetar las mismas condiciones para conservar su lugar en la mesa.

Esto también explica por qué algunas escenas de la película utilizan la ropa como una forma de mostrar los cambios dentro del grupo. Incumplir las normas podía significar quedar fuera, aunque fuera de manera temporal.

Cady Heron se une a Las Plásticas durante su presentación navideña en Chicas Pesadas. Netflix

¿Qué pasaba si alguna de Las Plásticas rompía las reglas?

Las normas no eran simples recomendaciones de estilo. Dentro del grupo existía un castigo concreto para quien decidiera ignorarlas y este afectaba directamente su posición durante uno de los momentos más importantes de la vida social de la escuela.

Si una integrante rompía alguna de las reglas de vestimenta, no podía almorzar con Las Plásticas ese día.

El castigo convertía su mesa de la cafetería en una especie de espacio reservado únicamente para quienes cumplían con el código establecido.

La regla también adquiere importancia conforme avanza la historia porque demuestra que Regina George no puede modificar las condiciones únicamente cuando dejan de beneficiarla.

Gretchen y Karen terminan utilizando el mismo reglamento que durante buena parte de la película ayudó a Regina a controlar al grupo.

Las Plásticas también tenían filtros para permitir la llegada de alguien nuevo. Antes de incorporar a otra estudiante a su mesa, las integrantes debían votar para decidir si era aceptada.

Cady consigue entrar después de llamar la atención de Regina, quien comienza a invitarla a pasar tiempo con ellas. Para la nueva estudiante, aquello significa aprender rápidamente las normas de un grupo cuya dinámica desconocía por completo al llegar a North Shore High School.

Cady Heron camina junto a Regina George, Gretchen y Karen, el grupo de Las Plásticas en Chicas Pesadas. Captura de Pantalla YouTube

¿De dónde salió la regla de vestir de rosa los miércoles?

Entre todas las reglas de Las Plásticas, ninguna alcanzó la popularidad de usar rosa los miércoles.

La frase terminó ligada a Chicas Pesadas incluso entre personas que no recuerdan el resto del reglamento que Gretchen le explica a Cady.

La norma aparece cuando Cady comienza a integrarse al grupo y necesita conocer qué puede utilizar cada día. Los miércoles, sin importar el resto de su atuendo, debía incorporar rosa si quería cumplir con las condiciones establecidas por Las Plásticas.

Esta regla no debe confundirse con el 3 de octubre, otra fecha vinculada con Chicas Pesadas. Ambas referencias proceden de momentos diferentes de la película, aunque con los años suelen aparecer juntas en publicaciones y celebraciones dedicadas a la cinta.

El 3 de octubre surge de una escena entre Cady Heron y Aaron Samuels. Cady recuerda que Aaron se acercó a preguntarle qué día era y ella respondió con la fecha, un intercambio breve que los seguidores terminaron adoptando como el Día de Chicas Pesadas.

Estrenada en 2004, Chicas Pesadas fue dirigida por Mark Waters y contó con un guion de Tina Fey. Lindsay Lohan encabezó el reparto como Cady, acompañada por Rachel McAdams como Regina, Lacey Chabert como Gretchen y Amanda Seyfried como Karen.