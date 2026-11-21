Hay voces que aparecen una vez por generación y otras que parecen un error de fábrica, como si alguien hubiera metido a varios cantantes en un mismo cuerpo. Dimash Qudaibergen es de las segundas. Nació en mayo de 1994 en Aktobe, en el oeste de Kazajistán, y esta semana terminó en el Palacio de los Deportes una gira que antes pasó por Mérida, Monterrey y Guadalajara. En la capital tuvo que abrir una segunda fecha porque la primera no alcanzó. Hace un año ya había llenado el Auditorio Nacional y el mismo Palacio. A estas alturas, quien hable de una rareza exótica no ha visto las filas.

El dato que todos repiten es el de las seis octavas, del Do2 al Re8, un tono más arriba que la última tecla de un piano. Impresiona, pero se queda corto. Lo que deja a uno con la boca abierta es oírlo bajar a un registro de barítono con el peso de Pavarotti y, sin cortar la frase, subir a esos agudos que asociamos con María Callas. En la misma canción. Cuando cantó SOS d’un terrien en détresse en la televisión china, en 2017, parecía que alguien más cantaba tras bambalinas.

Quedarse en la voz, de todos modos, sería quedarse en la mitad. Ha cantado en por lo menos 16 idiomas, español incluido (en su primera visita se aventó Bésame mucho), y brinca de la ópera al pop, al jazz o al folclor de su país sin que se note la costura. La producción de DiMENSIONS, su gira actual, hace guiños que van del canto gregoriano o musulmán a la estética de los videojuegos más pop, y por eso en las gradas se sientan abuelas junto a sus nietos. En Mérida el público acabó cantando con él en kazajo, cosa que todavía no termino de creer. Una voz así no se da en maceta. De ahí la pregunta que me importa: ¿qué hizo bien Kazajistán para encontrar, pulir y agigantar a este diamante?

Para empezar, no dejó el talento a la suerte. El país heredó de la era soviética una educación musical en dos pisos: escuelas infantiles de música de siete años para la mayoría y escuelas especializadas de once años para quienes despuntan, con internados como el Kulyash Baiseitova para niños sobresalientes. Dimash entró a ese circuito a los cinco años, en el colegio de música de Aktobe, donde le detectaron oído absoluto. A los seis ganó un concurso nacional de piano. Luego vinieron el canto lírico, la Universidad Nacional de las Artes, una maestría en composición y un doctorado en curso. Le ofrecieron un lugar en la Ópera de Astana y lo rechazó, pero para entonces la escuela ya estaba en la garganta. Después, las vitrinas. En 2012 ganó el concurso nacional Zhas Kanat con 180 de 180 puntos, en 2015 se llevó el Grand Prix del Slavianski Bazaar en Bielorrusia y en 2017 en el programa Singer, en China, quedó segundo. Su gobierno entendió muy pronto la joya que tenía en las manos. Lo nombró Artista del Pueblo en 2023, y el presidente Tokáyev lo felicitó en público. Kazajistán hizo de un tenor (o barítono, o soprano, según el compás) una pieza de su política exterior.

¿Y México? No tenemos es una política seria para encontrar a nuestros propios diamantes tipo Dimash. En 2018 el presupuesto del Sistema Nacional de Fomento Musical se había contraído 72%, mientras las orquestas infantiles de una televisora habían recibido mil 689 mdp de dinero público. Ese sistema, del que depende buena parte de las orquestas del país, consiguió apenas en mayo de este año su primera sede permanente, después de 37 años de andar de prestado. Y el proyecto de presupuesto para 2026 proponía recortar 16.1% a Cultura. Lo que haría falta no es ningún misterio. Música en serio en la escuela pública para detectar oído y voz desde los cinco años. Una red de escuelas especializadas con becas e internados, para que una niña de Tlaxiaco no dependa de que su familia pueda mudarse a la capital. Concursos con prestigio y cámaras. Y una Cancillería que entienda que una soprano o un pianista hacen tanta diplomacia como un embajador. La música ya se intentó como un vehículo poderoso para reducir la violencia, pero se abandonó en la siguiente campaña electoral. Kazajistán tiene 20 millones de habitantes y encontró su diamante porque llevaba décadas cavando. Nosotros somos 130 millones y seguimos esperando que el talento brote solo. ¿No conoces todavía a Dimash Qudaibergen? Hazte un favor y búscalo. En Spotify, en YouTube, donde sea, pero no sigas respirando sin escuchar y ver a este portento.