Brad Pitt quiere convertirse en el próximo villano de James Bond y enfrentarse a Robert Pattinson, así lo expresó durante la premiere de su nueva película, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

El ganador del Oscar reaccionó con entusiasmo al enterarse de que Pattinson había sido elegido para interpretar al famoso espía británico, personaje que Daniel Craig interpretó durante cinco películas entre 2006 y 2021.

Sin embargo, Pitt no se limitó a celebrar la noticia. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a interpretar al antagonista de la nueva entrega, aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a Pattinson y al director Denis Villeneuve.

Brad Pitt se ofrece para interpretar al villano de James Bond

Durante una entrevista con Extra TV, Brad Pitt se enteró de que Robert Pattinson había sido seleccionado para protagonizar la próxima película de James Bond, una noticia que todavía no conocía.

El actor celebró la decisión y destacó la trayectoria que Pattinson ha construido durante los últimos años, especialmente por la variedad de personajes que ha interpretado después de alcanzar la fama internacional con Crepúsculo.

"Me encanta esta idea. Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus decisiones", comentó Pitt, quien consideró que su colega era una buena elección para el personaje.

Cuando la periodista le preguntó si aceptaría interpretar al villano de la película, el protagonista de El club de la pelea miró a la cámara y mencionó directamente a Pattinson y Villeneuve.

"Robert, Denis", expresó mientras guiñaba un ojo, antes de reconocer que le interesaba participar en el proyecto.

Pitt también recordó a su amigo Javier Bardem, quien interpretó a Raoul Silva, el antagonista de Skyfall (2012), junto a Daniel Craig.

"Mi amigo Javier lo hizo muy bien. Es un papel difícil, pero lo aceptaría", señaló.

Más tarde, durante otra entrevista con Complex, el actor volvió a expresar su interés de una manera todavía más directa.

"¡Apúntenme para el papel de villano!", comentó, mientras bromeaba sobre la posibilidad de que Denis Villeneuve se comunicara con él.

¿Brad Pitt será el villano de la nueva película de James Bond?

Aunque sus declaraciones despertaron interés, Brad Pitt no ha sido anunciado oficialmente como integrante del reparto de la próxima película de James Bond.

De concretarse su participación, no sería la primera ocasión en que Pitt interpreta personajes antagonistas, en 1993 protagonizó Kalifornia, donde dio vida a un asesino serial, mientras que en 12 monos (1995) interpretó a Jeffrey Goines, personaje por el que recibió una nominación al Oscar.

También participó en El club de la pelea (1999), dirigida por David Fincher, donde interpretó a Tyler Durden, uno de los personajes más reconocidos de su carrera.

US actor Brad Pitt poses during a photocall to promote the film "Heart of the Beast" during the 74th San Sebastian International Film Festival in the northern Spanish Basque city of San Sebastian on September 23, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP) AFP

Robert Pattinson es confirmado como el nuevo James Bond

El lunes 16 de noviembre, Amazon MGM Studios confirmó que Robert Pattinson será el nuevo James Bond, poniendo fin a meses de especulaciones sobre quién reemplazaría a Daniel Craig.

La próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por su trabajo en Dune, La llegada y Blade Runner 2049, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, escribirá el guion.

La producción estará a cargo de Amy Pascal y David Heyman, quienes participarán en esta nueva etapa de la franquicia después de que Amazon MGM Studios asumiera su control creativo en 2025.

Pattinson también compartió un mensaje tras su nombramiento, en el que aseguró que interpretar al agente 007 representa uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria.

El actor británico, conocido por sus participaciones en The Batman, Crepúsculo y El faro, se convertirá en el séptimo intérprete de James Bond dentro de la serie oficial de películas.

bgpa