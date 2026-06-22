El doloroso primer amor de Meryl Streep: La tragedia que marcó su vida a los 28 años

Mucho antes de convertirse en una de las actrices más admiradas, Meryl Streep vivió una historia de amor tan intensa como desgarradora. A inicios de su carrer, la intérprete encontró a quien consideró el gran amor de su vida: el actor John Cazale. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

¿Cómo se conocieron Meryl Streep y John Cazale?

La historia comenzó en 1976, cuando Streep, entonces de 28 años, daba sus primeros pasos en el mundo de la actuación profesional. Durante los ensayos de la obra Measure for Measure, de William Shakespeare, en Nueva York, conoció a John Cazale, un actor ya reconocido gracias a sus memorables interpretaciones en El Padrino, El Padrino II, La conversación y Tarde de perros.

Se conocieron en Nueva York en 1976 durante los ensayos de una obra de Shakespeare y conectaron de inmediato. IMDb

A pesar de la diferencia de edad —Cazale era casi 14 años mayor—, ambos conectaron de inmediato gracias a su pasión por el teatro, el cine y la interpretación. La relación avanzó rápidamente y poco después decidieron vivir juntos en el departamento del actor, ubicado en el barrio neoyorquino de Tribeca.

¿Qué paso entre Meryl Streep y John Cazale?

Mientras Meryl comenzaba a abrirse camino en el cine con pequeñas participaciones que pronto impulsarían su carrera, también disfrutaba de una etapa personal llena de ilusión.

A pesar de la diferencia de edad de 14 años, compartían una profunda complicidad artística y emocional. IMDb

Quienes los conocieron aseguraban que compartían una profunda complicidad artística y emocional, convencidos de que construirían un futuro juntos. Sin embargo, la felicidad duró poco.

En 1977, mientras Cazale trabajaba en Broadway, comenzó a presentar fuertes problemas de salud. Tras diversos estudios médicos recibió un diagnóstico devastador: padecía cáncer de pulmón en una etapa muy avanzada.

La decisión de Meryl Streep ante la enfermedad de John Cazale

Lejos de apartarse, Streep decidió acompañarlo durante todo el proceso. La actriz reorganizó su agenda profesional para permanecer a su lado y solo se ausentó temporalmente cuando viajó para grabar la miniserie Holocausto, proyecto que más tarde le daría su primera nominación al Emmy.

En 1977, en el mejor momento de la pareja, Cazale fue diagnosticado con un cáncer de pulmón muy avanzado. IMDb

La enfermedad también puso en riesgo la participación de Cazale en El francotirador (The Deer Hunter), la película dirigida por Michael Cimino y protagonizada por Robert De Niro y Christopher Walken.

Debido a su delicado estado de salud, el estudio dudó en mantenerlo en el elenco, pero sus compañeros hicieron todo lo posible para que pudiera terminar el rodaje.

Incluso, Streep dejó claro que no estaba dispuesta a continuar sin él, mientras que De Niro intervino para facilitar que el actor concluyera sus escenas. Gracias a ese apoyo colectivo, Cazale logró finalizar su trabajo, aunque nunca alcanzó a ver el estreno de la película.

¿Cuándo falleció John Cazale?

El actor falleció el 13 de marzo de 1978, a los 42 años, dejando una profunda huella en quienes lo conocieron. Su filmografía fue breve —apenas cinco películas—, pero todas fueron nominadas al Oscar como Mejor Película, un logro excepcional en la historia del cine.

Meryl Streep reorganizó toda su carrera y su vida para cuidar y acompañar a Cazale durante su enfermedad. IMDb

El golpe emocional para Meryl Streep fue enorme. Amigos cercanos, entre ellos Al Pacino, recordaron años después la absoluta dedicación con la que la actriz cuidó a Cazale durante sus últimos meses de vida.

El propio Pacino aseguró que pocas veces había visto una muestra de amor tan profunda. Con el tiempo, Streep encontró refugio en su trabajo. Apenas un año después obtuvo su primer Premio Oscar por Kramer vs. Kramer, iniciando una carrera que la convertiría en una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos.

¿Quién es el esposo de Meryl Streep?

Meses después de la muerte de Cazale conoció al escultor Don Gummer, con quien contrajo matrimonio ese mismo año y formó una familia junto a sus cuatro hijos. Aunque décadas más tarde la pareja se separó, la actriz siempre reconoció que la experiencia vivida junto a John marcó profundamente su manera de entender la vida.

Esta dolorosa experiencia transformó la sensibilidad de Streep como actriz y marcó para siempre su forma de entender la vida. Grosby

En diversas entrevistas, Meryl ha recordado aquellos meses como un periodo doloroso, pero también lleno de aprendizaje y amor. Para ella, cuidar de Cazale hasta el final fue una experiencia que transformó su forma de mirar las relaciones humanas y fortaleció su sensibilidad como actriz.

La historia de ambos permanece como uno de los romances más conmovedores de Hollywood y dejó una huella imborrable en la vida de una mujer que conquistaría la cima del cine mundial.