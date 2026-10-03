¡Tan fetch! Los secretos del rodaje de 'Chicas Pesadas' de los que casi nadie habla

Hay películas que se convierten en clásicos con el paso del tiempo y otras que, además, terminan formando parte de la cultura popular. Ese es el caso de Chicas Pesadas (Mean Girls), la comedia escrita por Tina Fey que llegó a los cines en 2004 y convirtió a Regina George, Cady Heron, Gretchen Wieners y Karen Smith en personajes inolvidables.

Aunque han pasado más de dos décadas desde su estreno, la cinta protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert y Amanda Seyfried continúa generando referencias en redes. Sin embargo, detrás de las frases icónicas y los looks rosas existen detalles del rodaje que quizá no conocías.

Rachel McAdams no tenía el cabello rubio

Uno de los secretos menos evidentes está en el look de Rachel McAdams. Para interpretar a Regina George, la actriz utilizó una peluca durante prácticamente toda la película, ya que su cabello natural no tenía el tono que buscaba la producción para la líder de Las Plásticas.

Rachel McAdams utilizó una peluca para convertirse en Regina George, un detalle del look de Las Plásticas que pasó prácticamente desapercibido para los espectadores. IMDb

El resultado fue tan natural que muchos espectadores ni siquiera notaron el cambio.

Lindsay Lohan quería ser Regina George

Aunque hoy resulta difícil imaginar a otra actriz como Cady, Lindsay Lohan originalmente quería interpretar a Regina. La actriz consideraba que el personaje de la chica popular era más atractivo, pero el director Mark Waters terminó convenciéndola de que Cady Heron era un papel más adecuado para ella.

Lindsay Lohan no siempre estuvo destinada a interpretar a Cady Heron: la actriz originalmente quería convertirse en Regina George, pero el director Mark Waters tenía otros planes para ella. IMDb

Chicas pesadas fue la primera película de Amanda Seyfried

Curiosamente, Amanda Seyfried también había audicionado para Regina. Finalmente obtuvo el papel de Karen, personaje que se convertiría en uno de los más queridos de la película.

Amanda Seyfried también audicionó para interpretar a Regina, aunque finalmente consiguió el papel de Karen Smith, uno de los personajes más recordados de la comedia. IMDb

Además, Chicas Pesadas representó el debut cinematográfico de Seyfried, mucho antes de protagonizar producciones como Mamma Mia!.

¿Qué edades tenían las actrices de Chicas Pesadas en la película?

La historia transcurre en una preparatoria, pero las protagonistas no tenían precisamente la misma edad que sus personajes. Cuando la película llegó a los cines, Lindsay Lohan tenía 17 años, Amanda Seyfried 18, Lacey Chabert 21 y Rachel McAdams 25.

Desde las edades reales de sus protagonistas hasta los inesperados cambios de casting, estos son algunos de los secretos que hacen que Chicas Pesadas siga siendo tan fascinante. IMDb

Es decir, la integrante más grande de Las Plásticas era precisamente quien interpretaba a la líder adolescente del grupo.

¿Quién escribió el guion de Chicas Pesadas?

La participación de Tina Fey fue fundamental. Además de escribir el libreto, desarrolló antecedentes y características de los personajes para ayudar a los actores a comprender mejor sus motivaciones.

Tina Fey fue una pieza clave para construir el universo de Chicas Pesadas, pues además de escribir el guion, desarrolló detalles sobre las personalidades y antecedentes de sus personajes. IMDb

La historia tomó inspiración del libro Queen Bees and Wannabes, de Rosalind Wiseman, que analiza las dinámicas sociales entre adolescentes.

De ahí surgieron buena parte de las situaciones relacionadas con popularidad, presión social y las reglas no escritas que dominaban el mundo de Regina.

Las Kälteen Bars existieron de verdad

Uno de los elementos ficticios de la historia también saltó a la vida real. Las Kälteen Bars, las barras que Regina consume dentro de la trama mientras intentan cambiar su apariencia, llegaron a comercializarse años después.

Las famosas Kälteen Bars dejaron de ser exclusivamente parte de la ficción, pues años después una marca lanzó una edición especial inspirada en las golosinas que aparecen en la película. IMDb

Para el décimo aniversario de la película, Dylan's Candy Bar lanzó una edición limitada inspirada en las famosas golosinas.

¿Cuándo es el día de Chicas Pesadas?

Pocas películas pueden presumir de tener una fecha propia en la cultura pop. El 3 de octubre se convirtió en el llamado Mean Girls Day gracias a una escena en la que Aaron Samuels le pregunta a Cady qué día es.

El 3 de octubre se transformó en una fecha especial para los fans de Chicas Pesadas gracias a una de las escenas más sencillas y memorables entre Cady y Aaron Samuels. IMDb

La respuesta aparentemente sencilla terminó convirtiéndose en una de las referencias más reconocibles de la cinta, junto con el famoso código de vestimenta rosa de los miércoles.

Los looks se complementaron con piezas y accesorios asociados a la moda de los primeros años de los 2000, incluyendo minifaldas, camisetas de firmas como Juicy Couture y bolsos de lujo.

El vestuario terminó convirtiéndose en una parte tan reconocible de la cinta como sus diálogos. A más de 20 años de su estreno, Chicas Pesadas sigue demostrando que una buena comedia adolescente puede trascender generaciones.