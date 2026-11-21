APEC es una asociación que ha venido reuniendo a los líderes de la región Asia Pacífico. Actualmente tiene 31 miembros de diversas características que suman 60% del PNB mundial. Ha sido un distinguido foro en el que los líderes se encuentran con la intención de exponer sus logros y sus planes para contribuir al desarrollo mundial.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026 en Shenzhen se realizó en un ambiente de grave incertidumbre debido a los choques que existen en varias regiones y cuyas repercusiones rebasan las fronteras para la estabilidad y las posibilidades de paz mundial. Las guerras están causando cientos de miles de víctimas.

La reunión en esta ocasión se destacó con la asistencia de los líderes de Rusia, Estados Unidos y China en una insólita conversación que expresó intenciones de hallar salida al dramático escenario actual.

El peso que México tiene en los intercambios mundiales como décimo exportador en importancia es un factor reconocido como pieza de consideración en el ajedrez económico mundial y como participante con Canadá y Estados Unidos en el eje norteamericano. No estamos, empero, creciendo internamente lo suficiente como para desarrollar nuestros recursos al nivel de su potencial ni estamos preparándonos cabalmente para ello. De ahí la singular ocasión de enlazar nuestros esfuerzos de desarrollo en la reunión APEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó su visita oficial, acordando con el premier Xi Jinping un número importante de acuerdos de cooperación en materia de energía, medio ambiente, ciencia, educación, salud y relaciones exteriores, además de compromisos para ampliar el intercambio turístico y tecnológico entre ambas naciones.

A este respecto, la presidenta Sheinbaum expresó que “no es de nuestro interés un tratado de libre comercio con China, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos, y por eso los memoranda de entendimiento que se firmaron en esta visita para seguir desarrollando en el futuro próximo”.

En efecto, se acordó impulsar el intercambio académico, tecnológico y turístico; además, adelantándose a un rasgo de amistad, que podría ser del señor Xi Jinping, la señora Presidenta solicitó que nos donara un oso panda como símbolo de amistad entre ambas naciones.

Se firmaron numerosos memoranda de entendimiento con otros países en diferentes sectores, como cooperación técnica, intercambio de conocimientos, movilidad académica y desarrollo de proyectos conjuntos, en materia de educación, ciencia e innovación, tecnología, cooperación técnica, termosolar y geológico para el cambio climático, biodiversidad, saneamiento de ríos, y recuperación de ecosistemas, tratamiento de residuos y saneamiento de cuerpos de agua, en áreas como matemáticas, biotecnología, inteligencia artificial y supercómputo, en áreas de salud, medio ambiente, inteligencia artificial para fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de México.

Destacó que la señora presidenta Sheinbaum llevara a APEC el Plan México suponiendo que los compromisos del gobierno mexicano bastaran para convencer a los inversionistas a colaborar con la grandeza nacional y que los productores simplemente cumplen la carta de navegación de Morena. Los empresarios que la acompañaron sólo son los valedores sin opinión propia.

El Plan mencionado habla de 18 metas que han de cumplirse para 2030 y que el gobierno se compromete a atender. Para nada se menciona a los que han de trabajar el campo, tripular la industria y los servicios. Morena vuelve a caer de concebir a la sociedad como un ente distinto y ajeno, cuando en realidad ellos son los actores los que realizan el desarrollo nacional.

Dicha perspectiva parte de su convicción de que los actores económicos no son de confianza para encauzar el desarrollo, ya que sólo los guía su propio interés con exclusión de la población.

La mayoría de los países apoya totalmente a sus productores y exportadores. México nada hace en este sentido. Los apoyos de muchos otros países son efectivos a través de medidas administrativas o vía la banca comercial con créditos blandos y a largo plazo. Las exportaciones de China con las que tenemos que competir son de empresas públicas o de participación estatal que gozan de privilegios de todo tipo que aseguran su competitividad.

La reunión de APEC 26 habrá servido para convencer, con el ejemplo de los demás países asistentes, de la urgencia de poner a México al día en términos de la verdadera solidaridad que el gobierno debe a sus verdaderos productores. Esperemos que esto sirva para ponernos al día.