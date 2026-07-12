¿Quién fue el eliminado de MasterChef México 24/7 hoy, 12 de julio?

La emisión de MasterChef México 24/7 de este domingo 12 de julio arrancó con un ambiente de tensión, ya que los participantes enfrentaron una serie de retos determinantes para asegurar su permanencia en la cocina.

Durante la jornada, los concursantes tuvieron que poner a prueba sus habilidades culinarias, demostrar creatividad y administrar correctamente el tiempo para convencer a los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, quienes evaluaron cada uno de los platillos presentados.

¿Quiénes lograron asegurar su lugar una semana más?

En la batalla por equipos, Daniela Parra, Julio y Luis consiguieron la victoria y aseguraron su permanencia en la competencia. Por su parte, Ramahá logró subir al balcón gracias a las votaciones, mientras que Michelle y Lancer también evitaron el mandil negro al presentar los mejores platillos durante los retos de salvación.

Foto: Facebook MasterChef México 24/7

¿Qué participantes iniciaron la noche con mandil negro?

Tras definirse a los cocineros que lograron ponerse a salvo, el resto de los participantes tuvo que luchar por continuar dentro del reality.

Los concursantes que comenzaron la emisión con mandil negro fueron: Emmanuel, Camila, Ixdit, Flor, Jazmín, Antrax, Claudia, Nora y Carmen.

Cada uno tuvo que enfrentar una nueva prueba para intentar convencer a los jueces y evitar convertirse en el siguiente eliminado.

Foto: Facebook MasterChef México

Uno de los desafíos más complicados de la noche consistió en preparar alimentos para 17 comensales en tan solo 40 minutos, con la misión de plasmar en cada platillo el orgullo de representar la gastronomía mexicana.

En este reto, el equipo azul, encabezado por Flor, logró imponerse y obtuvo el pase al balcón para Carmen, Claudia y Antrax, quienes aseguraron su continuidad en la competencia.

¿Quién fue la participante salvada por el público?

La audiencia tuvo un papel importante durante la emisión de este domingo. Gracias a las votaciones, Jazmín fue la concursante elegida para continuar en la competencia.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quién fue eliminado de MasterChef México 24/7?

Después de enfrentar el reto de eliminación y presentar su platillo ante los chefs, Camila no logró convencer al jurado y se convirtió en la eliminada de la noche.

Foto: Facebook MasterChef México

Con esta nueva eliminación, la competencia continúa reduciendo el número de aspirantes, mientras el nivel de exigencia aumenta conforme avanza la temporada. Cada reto representa una oportunidad para demostrar talento, pero también un riesgo para quienes no logran cumplir con las expectativas de los chefs.