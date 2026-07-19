¿Quién fue eliminado de MasterChef 24/7 este 19 de julio?

Este domingo 19 de julio, la competencia de MasterChef 24/7 se intensificó con un nuevo reto por equipos, invitados especiales y una emotiva visita familiar.

Los participantes que comenzaron el programa portando el mandil negro fueron: Luis, Emmanuel, Ramahá, Daniela, Flor, Jazmín, Nora, Carmen y Julio.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue la visita de los padres de Carmen y de su perrita. La concursante no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su familia, protagonizando una de las escenas que más conmovieron a la audiencia.

Como ya es tradición en el reality, la emisión también estuvo marcada por una nueva gala de eliminación, además de contar con la participación de invitados especiales.

¿Quiénes fueron los invitados del programa?

Para el reto por equipos, los concursantes recibieron el apoyo de Ivonne Montero, Luis Fernando Peña y Dani Valle, quienes acompañaron a los cocineros durante la competencia.

¿Qué equipo ganó el reto?

El equipo azul consiguió la victoria en el desafío. El grupo estuvo conformado por Luis, Jazmín y Flor, bajo la capitanía de Dani Valle, logrando imponerse sobre sus rivales y asegurando su permanencia en la competencia.

Foto: Facebook MasterChef 24/7

¿Quién fue salvado por el público?

Daniela Parra fue la participante que recibió el respaldo del público y logró mantenerse una semana más en la competencia.

Foto: Facebook MasterChef 24/7

“Agradece a quienes te apoyaron, porque de no haber sido salvada, habrías estado en riesgo de abandonar la cocina”, comentó la chef Zahie Téllez.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 este 19 de julio?

La concursante Nora se convirtió en la eliminada de la semana, por lo que tuvo que despedirse de la cocina de MasterChef 24/7.

Nora Estrada es una cocinera tradicional de 55 años, originaria de Xochimilco, Ciudad de México, quien llegó al programa, con la intención de mostrar la riqueza de la gastronomía mexicana y mantener vivas las técnicas culinarias que forman parte de la historia de su comunidad.

Su amor por la cocina surgió desde su infancia, gracias a las enseñanzas de su madre y su abuela, quienes fueron las encargadas de compartirle recetas familiares, así como el conocimiento sobre los ingredientes provenientes de las chinampas y los sabores tradicionales de la región.

Desde su llegada al reality, Nora llamó la atención de los jueces por su confianza frente a los fogones y por el dominio que mostró sobre los platillos típicos mexicanos. Su experiencia y talento le permitieron destacar dentro de la competencia, al grado de obtener el Pin del Chef, una ventaja que le otorgó mayor poder de decisión y un papel importante dentro de la dinámica del programa