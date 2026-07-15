MasterChef México 24/7: Daniela Parra causa preocupación por problema de salud

Daniela Parra preocupó a sus seguidores luego de que durante MasterChef México 24/7 sufriera migraña luego de un castigo: separar más de 10 kilos de semillas, lo que le impidió dormir y que descansara adecuadamente.

Aunque las dos aceptaron el castigo, las consecuencias se notaron al día siguiente. Durante una clase con el chef Diego, Daniela apareció con el semblante cansado, pálida y con el cabello suelto.

¿Qué le pasó a Daniela Parra en MasterChef México 24/7?

La situación llamó la atención cuando el chef le pidió a Daniela que se recogiera el cabello, como parte de las reglas de higiene dentro de la cocina. La participante explicó que no lo había hecho porque tenía migraña.

Aun así, obedeció la indicación del chef, aunque al peinarse mostró gestos de dolor. El momento fue notado por Claudia, quien comentó que, a diferencia de Daniela, a ella no le había afectado tanto la falta de sueño.

Redes reaccionan al malestar de Daniela Parra

Como suele ocurrir con los realities, el momento dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y le recomendaron cuidar su salud, especialmente por tratarse de un dolor de cabeza intenso después de no dormir bien.

La escena se suma a la atención que ha recibido su paso por MasterChef México 24/7, donde también ha sido tema de conversación por rumores sobre su relación con Pablo, exparticipante del reality.

Daniela Parra continúa dentro de la competencia y su estado de salud no ha sido actualizado públicamente. El episodio dejó ver una vez más la presión física y emocional que pueden enfrentar los participantes dentro de un formato de convivencia y cocina grabado durante largas jornadas.

bgpa