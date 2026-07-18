¿Quién es Lauren Fryer? La esposa de Declan Rice que cerró sus redes sociales

El mediocampista Declan Rice consolidó su posición como figura indiscutible de la selección de Inglaterra al conquistar el tercer lugar del Mundial 2026. El jugador recibió múltiples elogios por su despliegue físico y visión táctica dentro de las canchas norteamericanas. Lejos del terreno de juego, su compañera de vida experimentó una realidad diametralmente opuesta y sumamente hostil. Lauren Fryer enfrentó un severo escrutinio público que la obligó a tomar medidas drásticas sobre su presencia digital.

Los reflectores internacionales apuntaron de inmediato hacia la vida privada de los protagonistas del balompié tras finalizar el campeonato. La prensa amarillista británica buscó incansablemente cualquier detalle íntimo para generar clics e interacciones en las diversas plataformas digitales. La figura de Lauren Fryer representa mucho más que el simple estereotipo de la pareja de un futbolista famoso. La joven mujer forjó su propia trayectoria personal mientras mantenía un perfil sumamente discreto ante los medios de comunicación.

Declan Rice de vacaciones junto a Lauren Fryer. Foto: Redes Sociales

El constante acoso cibernético sobre su apariencia física la empujó hacia el centro del huracán mediático recientemente. Los ataques escalaron a niveles intolerables y provocaron el cierre definitivo de todas sus cuentas de internet. El mediocentro del Arsenal alzó la voz para defender férreamente a la madre de su hijo ante los medios internacionales. El futbolista detalló que los comentarios malintencionados jamás fracturarán la sólida relación construida a lo largo de los años.

Una historia cimentada desde la adolescencia

El romance entre Lauren Fryer y el talentoso mediocampista británico surgió durante su etapa formativa escolar. Ambos jóvenes se conocieron a los 17 años mientras cursaban sus estudios en el colegio de Kingston-upon-Thames. La conexión fluyó de forma natural y cimentaron un noviazgo alejado de los lujos y las excentricidades del deporte. El vínculo superó la dura prueba del tiempo y las presiones inherentes al ascenso meteórico del jugador profesional.

Ella acompañó cada paso del crecimiento deportivo de Rice desde sus primeros entrenamientos con el equipo juvenil. La joven presenció su consolidación como gran capitán del West Ham United y su posterior transferencia millonaria. Su presencia constante significó un auténtico pilar de estabilidad emocional para el seleccionado nacional en los momentos de mayor presión. La pareja eligió siempre el camino de la privacidad total frente al intenso acoso del mundo del espectáculo.

Declan Rice junto a su pareja. Foto: Redes Sociales

La británica celebró junto al jugador triunfos memorables como la reciente conquista de la Premier League 2026. Su apoyo incondicional impulsó al atleta durante los extenuantes compromisos del torneo mundialista celebrado en Norteamérica. El amor de la pareja rindió su fruto más hermoso el 7 de agosto de 2022 con el nacimiento de su hijo Jude. La llegada del primogénito fortaleció aún más los cimientos de la familia ante cualquier tipo de adversidad externa.

El ciberacoso y la decisión de abandonar las redes

La destacada participación de Declan Rice en los torneos internacionales desencadenó un efecto colateral sumamente negativo y tóxico. Los perfiles públicos de Lauren Fryer recibieron una avalancha injustificada de comentarios ofensivos y crueles ataques denigrantes. Los agresores virtuales enfocaron sus burdas críticas directamente en el aspecto físico de la joven, practicando el deleznable bodyshaming. El nivel de violencia digital sobrepasó cualquier límite ético tolerado por la pareja del exitoso futbolista profesional.

Lauren Fryer sufre acoso en las redes sociales. Foto: Redes Sociales

El anonimato del internet facilitó la cobarde embestida de cientos de usuarios contra la estabilidad de la familia. Ante la intensidad de los insultos diarios, la británica eliminó gradualmente sus fotografías y publicaciones personales en línea. Finalmente, tomó la firme determinación de desactivar por completo todas sus aplicaciones para proteger al máximo su salud mental. Esta acción radical evidenció el lado más oscuro y destructivo de la fama en la moderna era del internet.

El mediocampista inglés enfrentó los micrófonos para frenar en seco las especulaciones y blindar emocionalmente a su pareja. El centrocampista enfatizó que la joven formó parte esencial de su vida mucho tiempo antes de alcanzar el estrellato. El mensaje contundente del atleta silenció a los detractores y marcó un límite claro frente a los odiadores de internet. Su postura firme demostró que el respeto familiar y la dignidad humana superan cualquier título o reconocimiento deportivo.