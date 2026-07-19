Gracie Abrams estrena 'Daughter from the hell': Un viaje hacia la madurez y la turbulencia de los 20

Tras lanzar los sencillos Hit the wall y Look at my life, Gracie Abrams estrenó oficialmente su tercer álbum de estudio, titulado Daughter from the hell, bajo el sello Interscope Records.

Escrito y producido por la cantautora originaria de Los Ángeles, California, este nuevo disco de 16 canciones captura la turbulencia emocional de transitar por los veintes, el crecimiento personal, el autosabotaje y la compleja relación con los padres.

La canción que da título al disco es una disculpa dedicada a su madre, Katie McGrath, productora de televisión y ejecutiva de entretenimiento y con quien hoy mantiene una relación cercana, por su paciencia y amor incondicional a lo largo de los años.

¿Qué significa “Hit the Wall”? La canción de Gracie Abrams que encendió las redes Especial

La también hija del director de cine J. J. Abrams volvió a hacer equipo con su productor de cabecera y colaborador habitual de Taylor Swift, Aaron Dessner, con quien ha labrado su identidad musical desde sus discos anteriores, Good Riddance y The Secret of Us.

La sorpresa en esta ocasión fue que su pareja desde hace dos años, el actor Paul Mescal, se sumó al proyecto coescribiendo el tema Imaginary Friends, mientras que la cantante Audrey Hobert aportó su talento en Minibar, tema que Abrams interpretó en vivo el jueves en The Tonight Show de Jimmy Fallon.

El álbum también incluye Death wish, una canción que la artista tocó por primera vez en una versión acústica el 6 de marzo de 2025 en el O2 Arena de Londres durante su The Secret of Us Tour, pero que ahora reaparece con un ritmo mucho más movido.

Entre el resto de las canciones que componen este álbum se encuentran The knife, Good reason, Men like you, Sober, Broke my heart, Mews, Afflictions, Humming, What if it’s right? y Cold goodbyes.

Además, Gracie se prepara para dar inicio a su The Look At My Life Tour, la cual recorrerá varios escenarios de Estados Unidos y Europa, arrancando en Denver, Colorado, los próximos 2 y 3 de diciembre en la Ball Arena.