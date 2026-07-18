Los aretes de 3 mil años que Zendaya lució en la alfombra roja y desataron la polémica

Zendaya se ha convertido en una de las celebridades más comentadas cada vez que pisa una alfombra roja. Durante la gira promocional de La Odisea, la actriz ha apostado por atuendos inspirados en la m itología griega para rendir homenaje al personaje que interpreta en la nueva película de Christopher Nolan: la diosa Atenea.

Sin embargo, en uno de los eventos realizados en Londres, hubo un detalle que terminó robándose toda la conversación.

Aunque el vestido blanco de Jacquemus y el tocado de inspiración clásica recibieron elogios, fueron los aretes los que despertaron un sinfín de comentarios en redes sociales.

Los pendientes estaban elaborados con discos de oro auténticos cuya antigüedad ronda los 3 mil años, una característica que convirtió el accesorio en motivo de admiración para algunos y de fuertes críticas para otros.

La historia detrás de los aretes de Zendaya

De acuerdo con información publicada por National Geographic, las piezas utilizadas por Zendaya tienen un origen arqueológico.

Los discos de oro pertenecen al llamado Tesoro de Ziwiye, un conjunto de objetos antiguos descubierto a finales de la década de 1940 cerca de Saqqez, en el noroeste de Irán.

Los especialistas estiman que estas piezas fueron creadas entre los siglos VIII y VII antes de Cristo, una época en la que esa región estuvo influenciada por pueblos como los medos, los asirios y los escitas.

Originalmente, los discos no fueron diseñados como aretes.

Se cree que pudieron formar parte de una prenda ceremonial o de algún elemento decorativo utilizado en la vestimenta de personajes importantes de aquella época.

Con el paso de los siglos, esas piezas terminaron transformándose en una joya contemporánea.

Así fueron convertidos en una pieza de alta joyería

El responsable de darles una nueva vida fue el joyero londinense Glenn Spiro, quien incorporó los antiguos discos en un diseño moderno.

Para ello utilizó una estructura de oro amarillo de 18 quilates y diamantes como parte de su colección Materials of the Old World.

Posteriormente, la firma Barron London adquirió la pieza y decidió prestarla para que Zendaya la utilizara durante la promoción de La Odisea.

Aretes de Zendaya Instagram/Barron_London

El resultado fue un accesorio que mezcló historia, arqueología y alta joyería en un mismo diseño.

¿Por qué los aretes causaron tanta polémica?

Lo que para algunos fue una manera de acercar piezas históricas al público, para otros representó un uso inadecuado del patrimonio cultural.

En redes sociales surgieron numerosas críticas por emplear objetos arqueológicos como accesorios de moda.

Varios usuarios señalaron que este tipo de reliquias deberían permanecer en museos o, incluso, regresar a su país de origen.

Zendaya

También aparecieron cuestionamientos sobre la procedencia de los discos y sobre si realmente era necesario utilizar piezas auténticas cuando podían haberse elaborado réplicas prácticamente idénticas.

La conversación creció especialmente en plataformas como TikTok, donde muchos usuarios debatieron si este tipo de decisiones ayudan a preservar la historia o, por el contrario, contribuyen a la comercialización del patrimonio arqueológico.

El misterio del Tesoro de Ziwiye

Parte de la controversia también tiene que ver con la historia del propio hallazgo.

Según National Geographic, el Tesoro de Ziwiye fue descubierto sin supervisión arqueológica.

Eso provocó que muchas de las piezas fueran retiradas, vendidas e incluso separadas antes de que los especialistas pudieran documentar correctamente el lugar donde fueron encontradas.

Como consecuencia, hoy resulta difícil conocer el contexto original de esos objetos.

Los investigadores aún desconocen con precisión para qué fueron creados, cómo estaban distribuidos o qué significado tenían dentro del conjunto arqueológico.

Con el paso de las décadas, varias piezas terminaron repartidas entre colecciones privadas y algunos de los museos más importantes del mundo, como el Museo Británico, el Louvre y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La respuesta de la empresa que prestó la joya

Ante las críticas, Barron London defendió la utilización de los aretes.

En declaraciones retomadas por CNN, la firma explicó que los antiguos discos fueron colocados mediante un sistema de montaje que evita alterar o dañar las piezas originales.

La empresa aseguró que el mecanismo utilizado es completamente reversible y que fue diseñado precisamente para conservar intacto el material arqueológico.

Foto: X

Además, sostuvo que este tipo de joyas pueden ayudar a generar conversaciones sobre la importancia del patrimonio histórico, su conservación y su procedencia.

Incluso señalaron que esperan que el accesorio sirva para recordar el legado artístico y cultural de Irán.

Zendaya guarda silencio

Hasta ahora, Zendaya no ha respondido a las críticas generadas por el uso de los aretes.

Tampoco lo ha hecho su reconocido estilista, Law Roach, quien ha sido el encargado de construir la imagen de la actriz durante la promoción de La Odisea.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo entre quienes consideran que estas piezas históricas merecen permanecer protegidas en instituciones culturales y quienes creen que exhibirlas en eventos internacionales también ayuda a despertar interés por la historia.

Lo cierto es que el accesorio cumplió un objetivo inesperado: convertir un look de alfombra roja en una conversación mundial sobre arqueología, patrimonio cultural y los límites entre la moda y la preservación histórica.

La polémica continúa, pero una cosa parece clara: pocas veces un par de aretes había dado tanto de qué hablar como los que Zendaya eligió para presentar La Odisea, cinta que llegó a los cines el pasado 16 de julio.