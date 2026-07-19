Aitana y Rosalía acompañan a La Roja con música y mucha pasión

Hoy es el día que se decide, una vez más, cuál es el mejor equipo jugando al futbol en el mundo. España y Argentina se enfrentan en el Estadio Nueva York (MetLife Stadium), pero además de su talento llevan consigo la música que los acompaña.

La Roja, como se le conoce a la selección española, trae la furia en las notas, y es que Superestrella, canción de Aitana, ha sido el himno que los españolitos –diría Mecano– han entonado con cada partido ganado en esta justa deportiva.

Superestrella, el nombre de la canción, es casi la definición de lo que ha sido la selección española en esta justa en donde ha ganado seis partidos, un empate, en su primer encuentro, y no le han metido ningún gol. Por lo que el tema de Aitana, si bien la letra no representa exactamente eso, sí es un tema completamente bailable… y que no apareció de manera espontánea.

Superestrella tiene su historia. La canción se lanzó en mayo de 2025, debutó en el número 22 de Top 100 Canciones de PROMUSICAE. Meses después, el sencillo alcanzó una nueva mejor posición, llegando al número dos en la clasificación española, en México alcanzó el número uno y logró la certificación platino.

“Cuenta una historia muy personal de una forma divertida y real”, dijo Nico Cotton, coautor y productor del tema en una entrevista a El País, quien agregó que Superestrella tiene reminiscencias a los años 70 y 80, y que pensaba en un “ABBA de 2025”, además de que utiliza técnicas y sonidos que se usaron en los 80 por Michael Jackson y Prince… éxito pop seguro.

Esta canción es la número 15 del disco Cuarto azul de la española y fue incluida en la playlist oficial de la Selección de Futbol Española, avalada por la FIFA, por lo que en los últimos seis partidos que ha jugado La Roja, Superestrella ha sonado con toda su fuerza.

Pero Superestrella no está sola. Cada gol que la selección española ha anotado en el encuentro deportivo, ha llegado acompañado de dos temazos. El primero, Despechá, a cargo de Rosalía —quien regresa a México a finales de agosto con su LUX Tour—, ha sorprendido no sólo al público, sino a la propia española, al hacerse sonar en los estadios estadunidenses apoyando a La Roja.

Rosalía Daniel Betanzos

Ejemplo de esto fue el pasado 3 de julio donde la selección española se enfrentó a su par austriaca, ganándole 3 a 0. El primero de esos goles fue celebrado con Despechá, sorprendiendo a Rosalía que se encontraba en la tribuna, acompañada de Penélope Cruz y Javier Bsrdem. Dos veces más se escuchó la canción en el Estadio Los Ángeles.

Los jugadores de La Roja también decidieron que La graciosa, canción de Elvis Crespo junto a Quevedo, era un sí o sí para estar en su playlist oficial... y ésta también se ha convertido en una de las favoritas para celebrar los goles de la escuadra.

El 14 de mayo pasado, La graciosa —sencillo de El Baifo, el tercer disco de estudio de Quevedo— llegó a las plataformas digitales, y desde ese momento se convirtió en un éxito. Entró en los primeros sitios de popularidad en diferentes listas de España. La semana del 20 de mayo, entró directamente al número uno de la lista de la emisora LOS40 de España. También lo hizo en la lista de Top 100 Canciones de PROMUSICAE el 24 de mayo, haciéndolo con todas las canciones del álbum.

“Estoy viviendo un momento diferente y único, especial porque me encuentro en Madrid, tengo conciertos estos días y coincide con el Mundial y con la increíble presentación que está teniendo el equipo de España.

“Me tomó por sorpresa que tomaran la canción La graciosa con Quevedo, y me entusiasma y me enamora más el momento por el vínculo que tengo con la selección nacional desde 2010, cuando ganamos y celebraron con otra de mis canciones”, dijo Elvis en entrevista con Infobae España.

La graciosa es una canción que está cargada de guitarras y sonidos tropicales, en donde el merengue y las trompetas se mezclan teniendo ese sabor y calidez de los ritmos tropicales, y si bien el tema se encuentra en el repertorio de Quevedo, es Elvis Crespo el que le pone ese característico sabor que pone a bailar a La Roja y que visualiza la victoria con el resto de España.

Para saber