Libro infantil The World's Game predijo la final del Mundial 2026 y... ¿También al campeón?

Un video en la plataforma TikTok acapara la atención de los aficionados al deporte por una asombrosa coincidencia literaria. La usuaria @juliablecuaa descubrió un ejemplar infantil titulado The World’s Game en una librería de Estados Unidos. La obra ilustrada relata con exactitud milimétrica el enfrentamiento definitivo por el título del Mundial 2026.

Las páginas de este colorido cuento muestran un vibrante duelo en la cancha entre las selecciones de España y Argentina. Los trazos artísticos revelan figuras inconfundibles del balompié internacional como Lionel Messi, Lamine Yamal y Marc Cucurella. El sorpresivo hallazgo ocurrió exactamente el mismo día que la escuadra sudamericana derrotó a Inglaterra para conseguir su boleto al duelo decisivo.

Libro infantil del Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla

La viralización de este tipo de curiosidades y datos asombrosos del futbol alimenta constantemente los nuevos proyectos de contenido digital. Las plataformas como TikTok, Instagram y Facebook funcionan como el escaparate perfecto para compartir estas peculiares coincidencias deportivas con la audiencia. Los fanáticos consumen masivamente este material de entretenimiento mientras esperan el silbatazo inicial del torneo.

La creadora de contenido grabó el material directamente desde los pasillos del establecimiento comercial para documentar su incredulidad. Su asombro quedó registrado en video mientras mostraba la portada y hojeaba rápidamente las ilustraciones del partido internacional. Los usuarios inundaron la sección de comentarios con teorías y apuestas sobre el desenlace del campeonato.

La historia oculta en los dibujos de The World's Game

El relato gráfico plantea un escenario de altísima tensión y mantiene el marcador intacto durante los primeros compases del encuentro. El empate a cero se rompe apenas al minuto 15 del primer tiempo gracias a una magistral jugada ofensiva. Lionel Messi conecta el esférico para adelantar a la escuadra Albiceleste e ilusionar a todos sus seguidores.

La ventaja del cuadro sudamericano genera una reacción inmediata y feroz por parte del conjunto europeo sobre el terreno de juego. El equipo español reordena sus filas, domina la posesión del balón y consigue emparejar los cartones rápidamente. La intensidad aumenta jugada a jugada mientras ambas plantillas buscan desesperadamente la anotación de la victoria.

Argentina se adelanta en el libro infantil. Foto: Captura de pantalla

La narrativa escrita decreta un empate prolongado que lleva las emociones de los lectores al límite absoluto de la resistencia. El reloj avanza hasta el minuto 88, instante donde Ferran Torres fulmina la portería defendida por el Dibu Martínez. Un disparo letal desata un enorme grito de gol en tres páginas del libro y sella el triunfo de España por 2-1.

El origen literario detrás de la supuesta predicción

La fecha de publicación desmiente cualquier teoría sobre visiones proféticas o misterios paranormales alrededor del texto. La editorial lanzó el libro al mercado el pasado 2 de junio, a escasos días del arranque de la justa mundialista. La escritora Yamile Saied Méndez apostó simplemente por replicar la Finalissima pendiente entre los monarcas de Europa y América.

España viene de atrás y gana la Final del Mundial, según el libro. Foto: Captura de pantalla

La lógica deportiva dictó la configuración de los equipos protagonistas dentro de las páginas de este cuento infantil. El sorteo oficial del torneo internacional separó los caminos de ambos combinados nacionales en la fase de llaves. Su condición de líderes de grupo garantizaba este choque titánico exclusivamente en la última instancia del certamen.

La sinopsis oficial del cuento promueve la historia como una gran celebración del futbol y sus apasionados seguidores. La trama principal retrata la convivencia de una familia frente al televisor durante la competencia con sede compartida en Norteamérica. El texto busca inspirar a las nuevas generaciones mediante una profunda declaración de amor al deporte más popular del mundo.