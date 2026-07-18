¿Quién es Uma North? La mujer por la que Kylian Mbappé habría cambiado a Ester Expósito

El delantero Kylian Mbappé acapara los reflectores de la prensa internacional tras la eliminación de la selección de Francia frente a España en las semifinales del Mundial 2026. El jugador protagoniza una nueva polémica fuera de las canchas por la filtración de unas fotografías íntimas en un yate. Las imágenes muestran al atacante galo acompañado de una mujer rubia, situación que desata rumores sobre su ruptura definitiva con la actriz española Ester Expósito.

Los usuarios de redes sociales viralizaron rápidamente las postales de las vacaciones del futbolista. Los internautas identificaron a la misteriosa acompañante como Uma North, una figura reconocida en la industria del entretenimiento para adultos. La cercanía evidente entre ambos personajes en altamar encendió las alertas de los medios de espectáculos, desplazando por completo el debate sobre el rotundo fracaso deportivo del cuadro europeo.

Imagen de Kylian Mbappé y Uma North que circula en redes. Foto: Redes Sociales

El material gráfico circula de forma masiva en múltiples plataformas digitales y genera un intenso debate sobre la autenticidad de los archivos. Diversos expertos en tecnología sugieren la posibilidad del uso de inteligencia artificial para crear las fotografías originales. Los implicados guardan silencio absoluto frente a la ola de especulaciones y omiten cualquier declaración pública para confirmar o desmentir el encuentro.

El supuesto adiós a la protagonista de Élite

La aparición de Uma North en la vida del goleador francés marca el aparente final de su relación no oficial con Ester Expósito. La prensa internacional vinculó sentimentalmente a la protagonista de la exitosa serie Élite con el futbolista durante los últimos meses. Ambos mantuvieron un perfil extremadamente bajo y evitaron las cámaras de los paparazzi en todo momento para proteger su privacidad.

Ni el jugador ni la estrella de la televisión española emitieron jamás un comunicado para validar su noviazgo ante el escrutinio público. La ausencia total de posturas oficiales alimenta ahora las dudas sobre la veracidad del triángulo amoroso. Los seguidores de la actriz inundan sus perfiles de internet con preguntas directas sobre el repentino cambio de actitud del deportista tras el torneo de la FIFA.

Kylian Mbappé junto a Ester Exposito. Foto: Grosby Group

El silencio sepulcral de los representantes y las agencias de relaciones públicas deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones de la prensa. Las revistas especializadas vigilan cada movimiento de los tres involucrados en busca de una pista visual definitiva. La narrativa del rompimiento cobra fuerza con el paso de las horas gracias a la constante difusión del escandaloso material en la red.

El perfil de Uma North en redes sociales

Uma North, también identificada bajo el seudónimo de Comazzote o Comatozze, consolida una carrera prolífica en plataformas de contenido explícito como Pornhub y XVideos. La joven, nacida en el año 2004, domina el ecosistema digital a través de una agresiva estrategia de marketing personal. Sus perfiles oficiales en Instagram y TikTok registran un crecimiento exponencial de suscriptores diarios.

Uma North se dedica al contenido para adultos. Foto de IG: Uma North

La modelo capitaliza su reciente exposición mediática ante sus casi tres millones de seguidores en la red social de Meta. La creadora de contenido publica diariamente autorretratos y fotografías en lencería para promocionar agresivamente sus suscripciones de pago. Su base de admiradores interactúa de forma constante con el material visual, elevando sus métricas a niveles récord en cuestión de días.

El interés de la actriz por el ámbito deportivo quedó registrado semanas antes de este gran escándalo mediático. La joven acudió al Estadio Azteca de la Ciudad de México para presenciar el duelo mundialista entre Inglaterra y México. Esta visita al coloso de Santa Úrsula confirma su afición por el campeonato internacional que hoy la posiciona en el centro del huracán junto a la máxima figura francesa.