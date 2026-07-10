A Inglaterra se le cae el mundo encima: Declan Rice es duda para cuartos del Mundial

La Selección de Inglaterra enfrenta una profunda crisis antes de encarar los cuartos de final del Mundial 2026 frente a la Selección de Noruega. El mediocampista estrella Declan Rice fue aislado del plantel en el hotel de concentración en Miami tras presentar síntomas de gastroenteritis viral, encendiendo las alarmas del cuerpo técnico.

El centrocampista del Arsenal, inamovible en el esquema titular, ya arrastraba fatiga en los isquiotibiales y la zona lumbar tras el intenso cruce de octavos ante la Selección Mexicana. Su participación en el Estadio Miami este sábado se mantiene en duda.

Quansah suspendido por FIFA y Henderson al quirófano

A la incógnita médica de Rice se añaden dos bajas definitivas que merman por completo las opciones de los Tres Leones. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ratificó el castigo de dos partidos de suspensión para el defensor Jarell Quansah, derivado de su expulsión por una dura entrada sobre el mexicano Jesús Gallardo.

Por si fuera poco, el experimentado mediocampista Jordan Henderson, de 36 años, quedó fuera del torneo tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo luego de tropezar con una valla publicitaria durante los festejos del triunfo 3-2 ante México.

"No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave", declaró Thomas Tuchel, director técnico de la Selección de Inglaterra, confirmando que el veterano tuvo que ser operado de urgencia.

Declan Rice es uno de los mejores mediocampistas el mundo con la Selección de Inglaterra y su club Arsenal. Reuters

Tuchel reestructura el once titular para Miami

Aunque el capitán Harry Kane intentó minimizar el incidente en un inicio declarando que su compañero se encontraba bien, los exámenes médicos en el Kansas City Orthopaedic Institute obligaron al jugador a despedirse de las canchas por el resto de la Copa del Mundo.

Con este panorama, el seleccionador Thomas Tuchel se verá obligado a modificar de emergencia su alineación estelar para medirse contra el conjunto escandinavo, poniendo a prueba la profundidad de su banca en la fase más física del torneo internacional.

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Contratiempos de Inglaterra para el partido de mañana: