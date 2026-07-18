Aylín Mujica comparte los últimos momentos que vivió junto a su hijo Mauro Menéndez

Después de confirmar públicamente el profundo dolor que atraviesa por la muerte de su hijo Mauro Menéndez, Aylín Mujica volvió a tocar el corazón de sus seguidores al compartir uno de los últimos recuerdos que conserva junto a él.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la actriz publicó un breve video en el que aparece Mauro disfrutando de un momento en la playa mientras juega futbol. La escena, sencilla y espontánea, mostró al joven sonriendo y disfrutando de un instante que ahora cobra un significado especial para su familia.

La publicación no tardó en generar reacciones. Decenas de usuarios respondieron con corazones, mensajes de cariño y palabras de aliento para la actriz, quien enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida.

El mensaje con el que Aylín despidió a su hijo

Horas antes de compartir ese recuerdo, la actriz había decidido romper el silencio con una publicación dedicada a Mauro Menéndez.

En su cuenta oficial de Instagram expresó el enorme vacío que ha dejado la partida de su hijo y describió el dolor que siente desde que ocurrió la tragedia.

Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, escribió.

"Solo te pido que me envíes fuerza"

Uno de los fragmentos más emotivos de su mensaje fue la despedida que dedicó a Mauro.

Aylín aseguró que confía en que su hijo descansa en un lugar mejor, pero reconoció que el dolor por su ausencia resulta difícil de soportar.

Vuela alto, mi amor. Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, escribió.

La actriz también agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo y seguidores, quienes no han dejado de expresarle su apoyo desde que se confirmó la noticia.

Su despedida concluyó con una frase que reflejó el fuerte vínculo que existía entre ambos.

Te amo con mi vida, mi Mau querido.

La tragedia sorprendió a la actriz mientras trabajaba

El fallecimiento de Mauro Menéndez ocurrió cuando Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia.

La actriz participaba en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín interrumpió inmediatamente sus compromisos laborales para viajar a Barbados, lugar donde falleció Mauro.

Una vez en la isla, tuvo que reconocer el cuerpo e iniciar los trámites necesarios para trasladarlo posteriormente a Miami.

junto a su hija Violeta. Foto de FB: Aylín Mujica

Así fue su primera reacción pública

Antes de compartir el video de Mauro y publicar su despedida, la actriz únicamente había respondido a una publicación realizada por el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo.

En aquella ocasión escribió un breve comentario que dejó ver el estado emocional que atravesaba.

Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada, expresó junto a un emoji de corazón roto.

Ese fue su primer mensaje público tras la muerte de su hijo.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez?

Los primeros reportes indican que Mauro Menéndez falleció durante un viaje a Barbados.

El joven, quien trabajaba como DJ, habría presentado complicaciones derivadas de una neumonía que presuntamente terminó provocándole un infarto.

Hasta el momento, la familia ha preferido mantener en reserva más detalles sobre lo ocurrido, mientras continúa con los trámites y el proceso de despedida.

Mauro Menéndez construyó una carrera como productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ. IG

Un recuerdo que permanecerá para siempre

El video que Aylín Mujica compartió en sus historias de Instagram no solo permitió conocer uno de los últimos momentos que vivió junto a Mauro, sino que también mostró la forma en que la actriz ha decidido recordarlo: haciendo lo que disfrutaba y conservando viva su memoria.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de seguidores enviaron mensajes de solidaridad y apoyo, convencidos de que ese pequeño recuerdo representa mucho más que una simple grabación.

Hoy, esas imágenes se han convertido en un testimonio del amor entre madre e hijo, así como en una forma de mantener presente a Mauro Menéndez, cuya partida ha dejado una profunda huella en su familia y en quienes han seguido de cerca esta difícil historia.