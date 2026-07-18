¡Inglaterra sufre, gana 29MDD y se adueña del 3º lugar del Mundial 2026!

Tras ir ganando por 4 goles en el primer tiempo, Inglaterra sufrió para hacerse del triunfo ante Francia y se adueñó del Tercer Lugar en el Mundial 2026 al imponerse 6-4 a la escuadra gala de Kylian Mbappé, mismo que se consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

En el compromiso que se llevó a cabo en Miami, Inglaterra realizó diversas rotaciones y le dio descanso a futbolistas como Jude Bellingham y Harry Kane, mismos que no fueron necesarios para el vendaval mostrado en los primeros 45 minutos.

Francia 0-1 Inglaterra

Aprovechando la primera oportunidad tras un error en la salida por parte de Désiré Doué, Declan Rice acarreó el esférico hasta el borde del área para disparar a segundo poste y dejar a Mike Maignan completamente estoico, poniendo a los Tres Leones por delante en el minuto 2.

Francia 0-2 Inglaterra

Luego de la aproximación por parte de Rashford, Bukayo Saka conseguía su primer tanto en el 11’, mismo que sería anulado por fuera de lugar, sin embargo, fue Ezri Konsa quien coreó el gol minutos más tarde (18’) al ganar la posición y enviar el esférico al fondo de las redes.

Francia 0-3 Inglaterra

El conjunto francés tomó las riendas del compromiso en busca de recortar distancias… hasta que en el minuto 37 apareció Bukayo Saka para concretar una jugada derivada de una serie de rebotes y consumó la goleada.

Francia 0-4 Inglaterra

La historia no estaba completamente escrita en el primer tiempo, ya que en la compensación (45+1’), fue el propio Bukayo Saka quien con un disparo cruzado superó a Mike Maignan para estremecer las redes galas por cuarta ocasión en el compromiso, algo total y completamente inesperado.

Francia despierta y Mbappé se convierte en Bota de Oro

Francia 1-4 Inglaterra

Kylian Mbappé faltaba por aparecer en el partido por el Tercer Lugar, por lo que en el inicio de una segunda mitad que vivió 4 cambios franceses, el astro galo llegó a 9 anotaciones en el Mundial 2026 y a 21 en Copas del Mundo, liderando la actual justa y empatando a Lionel Messi como máximos anotadores en la historia.

Francia 2-4 Inglaterra

Aprovechando una dinámica completamente distinta a la mostrada en los primeros 45 minutos, Bradley Barcola se plantó en el área de Inglaterra para estremecer esa misma red por sexta ocasión en la tarde y hacer de lo imposible algo que comenzaba a respirarse como posible en Miami (54’).

Francia 3-4 Inglaterra

La historia no estaba escrita y, quién más si no era Mbappé, quien convirtió su segundo tanto en el partido, el décimo en el Mundial 2026 y el número 22 de la Copa Mundial de la FIFA, siendo -en solitario- el máximo artillero en toda la historia de la justa.

Francia 3-5 Inglaterra

Para cerrar una noche redonda en lo particular, Bukayo Saka tomó el esférico para cobrar el penal en favor de Inglaterra en el 86’, engañando a Mike Maignan y convirtiendo su hat-trick para sentenciar el compromiso.

Francia 4-5 Inglaterra

Ousmane Dembélé parecía tener la última palabra y, en el tiempo de compensación mandó el esférico al fondo de las redes para regresar con velocidad al centro del terreno de juego y buscar el tanto que extendiera el compromiso a Tiempo Extra.

Francia 4-6 Inglaterra

Finalmente, Jude Bellingham fue quien anotó el último tanto del compromiso, regateando en el área rival y poniendo fin a un partido de 10 goles en Copa del Mundo, algo que no se veía desde 1982.

Pese a la derrota propinada por el conjunto de Los Tres Leones, Francia se apoderó de un premio económico de 27 Millones de Euros, correspondiente al cuarto sitio conseguido en el Mundial 2026, mientras que Inglaterra se embolsó únicamente 29 MDD, dos más que los derrotados.

BFG