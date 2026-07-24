¿Quién es Ana Mena? La cantante que sería novia del campeón mundial Ferran Torres

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, y la exitosa cantante Ana Mena acapararon todos los reflectores tras la gran celebración privada de los campeones del mundo en Madrid. Ambos personajes mostraron una química innegable durante la velada, situación que desató fuertes rumores sobre un posible noviazgo. La artista malagueña sorprendió a los asistentes al portar la playera con el número 7 del atacante y nunca se separó de él.

La plantilla de la selección de España culminó su histórico festejo en un exclusivo club nocturno de la capital, luego de sus visitas protocolares al Palacio de la Zarzuela y al Palacio de la Moncloa. El recorrido oficial terminó con un baño de masas en la emblemática Plaza de Cibeles, pero la verdadera fiesta continuó a puerta cerrada. Al magno evento asistieron familiares de los futbolistas, así como reconocidas figuras de la farándula y la música.

Ana Mena en la fiesta de la selección de España. Foto: Grosby Group

Testigos confirman el romance en la zona VIP

Las primeras señales de alerta surgieron cuando el periodista deportivo Gerard Romero filtró información sobre el inesperado encuentro. El comunicador aseguró que existió una conexión inmediata y muy profunda entre la intérprete y el jugador de Foios justo dentro de la zona VIP. Diversos asistentes atestiguaron la cercanía entre ambos y rápidamente compartieron los primeros reportes con los medios de comunicación y las redes sociales.

Distintos periodistas e influencers del entorno del espectáculo detallaron que la interacción entre Ferran Torres y Ana Mena se mantuvo constante durante toda la madrugada. La flamante pareja disfrutó los ritmos urbanos de cantantes internacionales como Ozuna y Myke Towers, mientras platicaban apartados del resto de los invitados. La complicidad resultó más que evidente para todos los presentes en el recinto privado.

Ferran Torres celebrando junto a Rodri. REUTERS

La polémica colaboradora de televisión Amor Romeira corroboró el coqueteo directo entre las dos estrellas juveniles. Según sus propias declaraciones a la prensa, existió roneo y tonteo ininterrumpido a lo largo del evento madrileño. La presentadora describió la escena romántica como si ambos personajes estuvieran completamente solos en una cita amorosa, justo minutos antes de difundir la primera fotografía que prueba su unión.

Soltería y éxito profesional de la nueva pareja

El surgimiento de este romance coincide con una etapa de cumbre profesional para ambas celebridades españolas. Ferran Torres experimenta la gloria tras coronarse en lo más alto del fútbol internacional con el combinado ibérico. Por su parte, Ana Mena domina las listas de reproducción y destaca como una de las artistas pop más influyentes de la industria musical en la actualidad.

Ana Mena con la camiseta de la selección de España. Foto de IG: Ana Mena

Ninguno de los dos famosos emitió declaraciones oficiales para confirmar o desmentir la naturaleza de su repentina relación sentimental. Más allá del silencio público, las románticas actitudes que proyectaron durante la madrugada madrileña los posicionan como la pareja del momento. Sus millones de seguidores esperan con ansias una confirmación definitiva o un pronunciamiento a través de sus canales digitales.

El historial amoroso de ambos facilita y explica el nacimiento de esta nueva historia de amor. El atacante culé terminó su vínculo sentimental con Martina Hunter hace muy poco tiempo, recuperando su estatus de soltero. Del mismo modo, la talentosa intérprete andaluza finalizó su noviazgo de dos años con Óscar Casas, dejando su corazón totalmente libre para iniciar un nuevo capítulo junto al goleador.