Ley Pompo transforma el dolor en una causa legal sin precedentes que promete marcar un hito jurídico en el Congreso de Nuevo León. La propuesta nace tras una dura pérdida familiar que expuso las vulnerabilidades financieras que enfrentan las parejas no unidas por el matrimonio civil.

Diputados locales promovieron esta iniciativa legislativa respaldándose en el marco normativo del Código Civil del estado, buscando garantizar derechos sucesorios (herencias) y de pensión para quienes viven bajo el régimen de concubinato.

Ley Pompo, ¿quién es el integrante de Los Payasónicos por quien se impulsa una iniciativa? Instagram

¿Quién es Pompo y cuál es su trayectoria artística?

Luis Alfonso Campa, conocido popularmente como "Pompo", es un famoso comediante y presentador mexicano, integrante icónico de la agrupación infantil y musical Los Payasónicos. Su carisma lo consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión en el norte de México.

Junto a sus hermanos, el comediante conquistó la televisión regia a inicios de los años 2000 gracias a un estilo único que combinaba música pop con comedia circense. Su popularidad trascendió generaciones a través de múltiples programas y giras nacionales.

Ley Pompo, ¿quién es el integrante de Los Payasónicos por quien se impulsa una iniciativa? Canva

El origen trágico detrás de la reforma legislativa en Nuevo León

La iniciativa surgió tras el fallecimiento de Sofía Reyna, pareja sentimental del comediante, con quien compartió años de vida en unión libre sin formalizar un acta matrimonial. Tras su partida, la familia enfrentó severas trabas administrativas y legales para acceder a sus bienes.

Esta compleja batalla burocrática visibilizó los vacíos legales a los que se enfrentan las familias en concubinato (unión de hecho entre dos personas sin impedimento legal para casarse). El caso impulsó a legisladores a buscar la protección patrimonial de quienes sufren la pérdida de su compañero de vida.

Ley Pompo, ¿quién es el integrante de Los Payasónicos por quien se impulsa una iniciativa? Instagram

¿De qué trata la propuesta impulsada en el Congreso local?

La iniciativa busca reformar diversos artículos del Código Civil para agilizar la acreditación del concubinato sin necesidad de largos y costosos juicios de jurisdicción voluntaria. Esta medida simplifica el acceso a derechos de salud, pensiones por viudedad y bienes patrimoniales.

Asimismo, la normativa contempla otorgar validez jurídica a los testimonios familiares y comprobantes de domicilio compartidos. Con esto se pretende reducir el desamparo económico al que quedan expuestas las parejas en momentos de vulnerabilidad o fallecimiento imprevisto.

Múltiples beneficios de la iniciativa para familias en concubinato

El proyecto de ley beneficia de manera directa a miles de parejas en el estado que conviven de forma estable sin haber firmado un contrato civil formal. Al acortar los tiempos de trámite, se evita la congelación de cuentas bancarias y la pérdida de la vivienda familiar.

Reconocimiento expedito : Simplificación de trámites administrativos para validar la unión libre ante instituciones públicas y privadas.

: Simplificación de trámites administrativos para validar la unión libre ante instituciones públicas y privadas. Acceso a la seguridad social: Facilitación del cobro de pensiones por viudedad y aseguramiento médico ante institutos de salud pública.

Facilitación del cobro de pensiones por viudedad y aseguramiento médico ante institutos de salud pública. Protección del patrimonio: Salvaguarda de los bienes adquiridos en conjunto durante los años de convivencia para evitar despojos.

La transformación de las estructuras familiares exige que las leyes evolucionen a la par de la realidad social que viven miles de ciudadanos. Garantizar el respeto a los derechos patrimoniales y afectivos en el concubinato es un paso firme hacia la justicia equitativa.