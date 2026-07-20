El conmovedor motivo por el que Ferran Torres lleva un tatuaje especial en el brazo izquierdo

Hay abrazos que recuerda Ferran Torres, marcaron su vida y no precisamente al recibirlos, sino más bien al darlos. Estaba su familia, por supuesto, pero para él, los perros que habitaron su casa fueron parte de su entorno de crecimiento.

Junto a su hermana Arantxa, convivió de niño con perros y uno de ellos lo marcó de tal manera, un pastor alemán, que se lo tatuó en su brazo izquierdo.

Ferran casi siempre por gusto juega con camiseta de manga larga, pero sabe que en su vida y en su piel, su perro Rex, uno de los mayores pilares de su vida, lo acompaña en las buenas y en las malas.

Los perros, sus primeros entrenadores

De niño, en el patio de su casa, solía jugar con sus perros a los que ponía de defensas; driblaba, les hacía túneles y jugaba con ellos. Aprendió el valor de la compañía y el amor desde pequeño y por eso, de adulto, decidió ser la cara visible para erradicar el maltrato animal y ayudar a perritos callejeros.

No solo eso, tras la pérdida de Rex, su amado pastor alemán, decidió adoptar a un par de perritos. De esa forma llegaron a su vida Minnie, una podenca, y Lluna, una perra lobo, de quien compartió una foto como amuleto para la buena suerte.

Ambas, Lluna y Minnie, lo han acompañado desde que era un jugador prometedor en las inferiores del Barcelona, hasta llegar al proceso evolutivo de ser delantero centro de este equipo y jugador de la Selección Española.

¿Cómo ayuda Ferrán a los perritos?

Ferran Torres no inició el partido de la final ante Argentina; sin embargo, su entrada llenó de dinamismo la zona central del ataque y produjo mucha ansiedad en los defensas rivales.

Ferrán Torres con uno de sus perros. @FerránTorres

Su vocación por ayudar a los perros ha ido al punto de colaborar con fundaciones protectoras como Wild at Heart, que se encarga de crear conciencia por la adopción legal, y dona constantemente para la manutención de refugios de animales.