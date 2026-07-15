El hijo de Marc Cucurella enfrenta el autismo: El partido más importante del jugador

Marc Cucurella, figura indiscutible de la selección de España, enfrenta su mayor reto fuera de los reflectores. El futbolista prioriza el desarrollo de su hijo Mateo, diagnosticado con autismo, por encima de cualquier logro profesional en la cancha. Esta condición transformó por completo la rutina familiar.

El jugador del balompié internacional reconoció que las victorias deportivas palidecen frente a los pequeños avances del niño. Cada nueva palabra o interacción de Mateo representa un triunfo monumental. El defensa demostró que la fama deportiva no altera sus verdaderos valores.

Marc Cucurella en un entrenamiento. REUTERS

La afición lo reconoce por su melena característica y su entrega total en la banda izquierda. Muy pocos seguidores imaginaban la dura batalla personal del atleta lejos del césped. El ídolo deportivo mantiene una lucha férrea por la inclusión y el entendimiento familiar.

El difícil camino hacia el diagnóstico médico

Todo comenzó cuando Mateo cumplió trece meses de edad. Claudia, pareja del jugador, notó comportamientos inusuales en el pequeño durante sus actividades cotidianas. El niño no respondía cuando decían su nombre y evitaba constantemente el contacto visual.

Los primeros acercamientos con especialistas médicos resultaron profundamente frustrantes para la pareja. Los doctores carecían de respuestas claras para la creciente preocupación de los padres. Las dudas consumían a la familia durante esas semanas iniciales de incertidumbre clínica y constantes evaluaciones médicas.

Marc Cucurella con los brazos abiertos. REUTERS

El lateral izquierdo recordó la angustia de aquellos días con total franqueza frente a los medios. "Volvíamos a casa cada día llorando", confesó el deportista al hablar sobre el proceso. La falta de información médica exacta generaba un inmenso desgaste emocional en el hogar.

Finalmente, el equipo de neurólogos confirmó el diagnóstico definitivo: trastorno del espectro autista. Esta definición médica reescribió los planes del jugador y su pareja de manera permanente. A partir de ese momento, ambos iniciaron una nueva etapa de aprendizaje contrarreloj.

Sacrificios familiares por el bienestar de Mateo

La familia tomó decisiones drásticas para garantizar el desarrollo óptimo del niño. Marc Cucurella y Claudia cambiaron de país buscando la institución educativa adecuada. Abandonaron su entorno conocido de inmediato para encontrar centros de enseñanza adaptados a necesidades especiales.

Las terapias cognitivas y de lenguaje sustituyeron a los paseos comunes en la agenda familiar. El proceso implicó calmar la frustración de un niño incomprendido por su propio entorno social. Los padres descartaron métodos tradicionales para adentrarse en la mentalidad del pequeño.

Marc Cucurella con ropa de entrenamiento. REUTERS

El jugador detalló su radical cambio de perspectiva respecto a la crianza infantil en esta etapa. "Un hijo autista no entiende las cosas como los demás. Hay que aprender a entenderlo a él", afirmó el atleta. Esta nueva visión dictó la dinámica familiar diaria.

Las severas exigencias del diagnóstico fortalecieron la relación sentimental entre el futbolista y su pareja. Las noches sin dormir y la angustia constante cimentaron su compromiso mutuo. Claudia describió la situación con absoluta claridad: "Esto te separa o te une. Nosotros nos unimos muchísimo".

Mientras Cucurella disputará la Final del Mundial con España, su mente procesa la realidad con otra óptica muy distinta. El fútbol exige disciplina física, pero el autismo de su hijo demanda una resistencia emocional inquebrantable. El español sabe que el verdadero trofeo lo espera siempre en casa.