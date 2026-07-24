"Levantar tu carrera, morra": Gala Montes manda contundente mensaje a Briggitte y desata polémica

Gala Montes y Briggitte Bozzo alguna vez fueron inseparables. Desde su paso por La Casa de los Famosos México 2024, ambas construyeron una amistad que continuó fuera del reality y que incluso presumieron en redes sociales. Sin embargo, todo parece haber cambiado.

En los últimos días, las dos actrices protagonizaron un nuevo enfrentamiento público que volvió a poner su relación bajo la lupa. Esta vez, el pleito surgió a raíz de la polémica que envuelve a Lau Styling, estilista con quien ambas han tenido relación y que recientemente recibió críticas por sus comentarios hacia un aficionado mexicano que celebró el triunfo de España sobre Argentina.

El tema provocó que Gala Montes señalara públicamente a Briggitte y la calificara como una "mala amiga". La declaración no tardó en llegar hasta la actriz venezolana, quien decidió responderle a través de redes sociales.

Briggitte Bozzo responde a Gala Montes

Después de escuchar los comentarios de su excompañera del Team Mar, Briggitte Bozzo publicó un video en el que dejó claro que no estaba de acuerdo con que Gala Montes continuara mencionándola.

La actriz, conocida también por su participación en La Rosa de Guadalupe, cuestionó las razones por las que Gala la ha señalado públicamente y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de ambas.

Yo no sé cuál es el punto de esta persona de tenerme que mencionar… Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar, expresó Briggitte.

La respuesta encendió todavía más la discusión. En redes sociales, algunos usuarios tomaron partido por una de las dos, mientras que otros recordaron la amistad que mantuvieron durante su participación en La Casa de los Famosos México y se preguntaron qué fue lo que realmente ocurrió para que terminaran enfrentadas de esta manera.

Gala Montes vuelve a arremeter contra Briggitte

Lejos de dejar el tema ahí, Gala Montes decidió contestar nuevamente. La actriz utilizó sus redes sociales para responder al comentario de Briggitte y, de paso, lanzar una frase que muchos interpretaron como una fuerte indirecta sobre la carrera profesional de su excompañera.

Y aquí te estoy dedicando de mi tiempo para levantar tu carrera, morra. Ya veremos en unos días si no te hablan pa' chambear, escribió Gala.

El mensaje rápidamente generó reacciones y abrió un nuevo debate entre los seguidores de ambas. Mientras algunos consideraron que Gala estaba defendiendo su postura, otros señalaron que la discusión ya había escalado demasiado y que ninguna de las dos parecía dispuesta a dar un paso atrás.

La frase "levantar tu carrera, morra" fue una de las que más llamó la atención, pues fue interpretada como una referencia directa al trabajo y la popularidad de Briggitte Bozzo.

La relación entre Gala Montes y Briggitte Bozzo ha cambiado de manera evidente desde que ambas coincidieron en La Casa de los Famosos México 2024. Durante el reality, las actrices formaron parte del llamado Team Mar y mostraron una cercanía que hizo pensar a sus seguidores que su amistad continuaría fuera de la competencia.

Gala Montes IG galamontes

Pero ahora, sus recientes declaraciones dejan claro que existe una fuerte tensión entre ellas.

Aunque el conflicto comenzó por la polémica relacionada con Lau Styling, la discusión terminó convirtiéndose en un intercambio directo de acusaciones y comentarios entre Gala y Briggitte.