¿Se molestó? Vadhir Derbez vive incómodo momento tras recibir una nalgada en plena fiesta | VIDEO

Vadhir Derbez se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de protagonizar un momento que no pasó desapercibido durante una fiesta. El actor convivía con varias personas cuando Doña Silvia, mamá de la influencer Itatí López, se acercó para bailar con él y terminó dándole una nalgada.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales. Aunque para algunos se trató simplemente de una broma entre personas que estaban disfrutando de la celebración, otros usuarios consideraron que el contacto físico no fue apropiado y pusieron especial atención en la reacción que tuvo el hijo de Eugenio Derbez.

¿Qué pasó entre Vadhir Derbez y Doña Silvia?

De acuerdo con las imágenes que fueron difundidas en redes sociales, el momento ocurrió mientras Mandy Peña, quien anteriormente ha trabajado con Vadhir Derbez, lo animaba a bailar durante la fiesta.

El actor se encontraba acompañado de Kenia Ontiveros cuando Doña Silvia se acercó para sumarse al ambiente. La mujer tomó a Vadhir de los brazos y comenzó a invitarlo a bailar con ella. Fue durante esa interacción cuando ocurrió la polémica nalgada que terminó siendo captada por las cámaras.

Después de ese momento, Vadhir se acercó a hablar con Doña Silvia e incluso le tocó la espalda, mientras ella regresaba al en vivo que estaba realizando en ese instante.

Sin embargo, fue algo que se escuchó durante la transmisión lo que llamó todavía más la atención. Alguien aparentemente le preguntó a Doña Silvia: "¿Se molestó?".

Ante la pregunta, la mujer aparece cubriéndose la boca con las manos y aparentemente asiente. Este gesto fue interpretado por algunos usuarios como una señal de que Vadhir sí pudo haberse sentido incómodo con lo ocurrido.

Hasta ahora, el actor no ha explicado públicamente qué pensó en ese momento ni ha confirmado si la situación le causó molestia.

Usuarios cuestionan la actitud de Doña Silvia

Como era de esperarse, el video abrió un debate en redes sociales. Algunos internautas criticaron a Doña Silvia y señalaron que nadie debería tocar a otra persona sin su consentimiento, aunque se encuentren en una fiesta o en un ambiente de confianza.

Otros usuarios, en cambio, consideraron que la situación no pasó de una interacción espontánea y que el contexto de la celebración pudo influir en la manera en que ocurrió todo.

Entre los comentarios que aparecieron en redes sociales hubo quienes señalaron que la reacción sería distinta si los papeles se hubieran invertido.

Pero si hubiera sido él ya lo hubieran cancelado, escribió un usuario.

Es que Doña Silvia se pasa de confianzuda, nadie puede tocarte sin permiso, comentó otra persona.

También hubo quienes defendieron a la mujer y aseguraron que probablemente se trató de una broma sin mayor importancia. La discusión, sin embargo, volvió a poner sobre la mesa el tema del contacto físico y los límites personales, incluso cuando se trata de una convivencia entre famosos y conocidos.

Vadhir Derbez IG vadhird

Doña Silvia publica mensaje para Vadhir Derbez

Luego de que el video se volviera viral y comenzaran las críticas, Doña Silvia compartió una publicación en TikTok en la que aparece junto a Vadhir Derbez.

La mujer acompañó la imagen con un breve mensaje dirigido al actor: "Fue un gusto conocerte".

La publicación fue tomada por algunos usuarios como una señal de que la convivencia terminó en buenos términos y de que, al menos públicamente, no habría quedado un conflicto entre ambos después de la polémica.

Vadhir Derbez Especial

Por ahora, Vadhir Derbez no ha reaccionado de manera pública al video ni ha aclarado si realmente se sintió incómodo por la nalgada que recibió durante la fiesta. Mientras tanto, las imágenes continúan generando opiniones divididas entre quienes consideran que fue una simple broma y aquellos que creen que la situación cruzó un límite.