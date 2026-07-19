La Cibeles se pinta de rojo para celebrar el campeonato mundial de España

Con la réplica de la Fuente de la Cibeles teñida de rojo y convertida en el epicentro de una euforia total, la comunidad española y cientos de aficionados mexicanos desataron un festejo monumental en la colonia Roma para celebrar el campeonato del mundo de España tras vencer 1-0 a Argentina.

La histórica victoria no solo desató la locura en la glorieta de la alcaldía Cuauhtémoc, sino que paralizó el Centro Histórico de la capital, donde un Zócalo abarrotado vivió al límite los 90 minutos de un emocionante encuentro que coronó a la "Furia Roja" en la máxima fiesta del balompié mundial.

Aficionados abarrotan el Centro Histórico y La Cibeles por el triunfo de España Excélsior / Pável Jurado

En el último partido de la Copa del Mundo, disputado entre las selecciones de España y Argentina, desde muy temprano se dieron cita los aficionados en el Fan Fest instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México para presenciar el encuentro.

Al agotarse la capacidad en la Plaza de la Constitución, las personas que continuaron llegando se instalaron en las calles que convergen al Zócalo capitalino, como 20 de Noviembre, República de Uruguay, Pino Suárez y Venustiano Carranza, entre otras.

Playeras rojas, verdes y albicelestes tiñeron las calles del Centro de la capital del país y dieron un ambiente mundialista al último encuentro de este magno evento de futbol.

El piso sirvió como butaca para presenciar el partido durante todo el tiempo que duró el encuentro, el cual concluyó con la victoria de España sobre Argentina por marcador de 1-0.

Los gritos y las caras de alegría eran notorios entre los seguidores de la selección española. En cambio, los aficionados de la selección argentina se quedaron tristes al no poder ver a Lionel Messi anotar un gol en este partido.

El festejo se trasladó a la glorieta de la Cibeles después de escucharse el silbatazo final del encuentro, que proclamó oficialmente campeona del mundo a la selección de España.

Ricardo Vitela

Un ambiente de alegría se vivió en la glorieta de la Cibeles, réplica de la que se encuentra en Madrid, donde la comunidad española en México suele reunirse para celebrar los triunfos de su selección, entre ellos la victoria ante Argentina.

Al festejo también se sumaron muchos mexicanos, quienes celebraron el campeonato de España y el cierre de la gran fiesta del futbol.

La celebración transcurrió sin incidentes. Las autoridades de la Ciudad de México se prepararon para los festejos y garantizaron la integridad de los aficionados que acudieron a la Fuente de las Cibeles, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.