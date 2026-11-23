Aunque Erika Buenfil ha conquistado al público con sus personajes en la televisión y, en los últimos años, con su espontaneidad en redes sociales, su vida sentimental también guarda historias dignas de una telenovela.

Una de las más dolorosas ocurrió cuando estaba convencida de que llegaría al altar con un famoso cantante, pero terminó esperando por él en una reunión familiar que nunca se llevó a cabo.

¿Quién dejó plantada a Erika Buenfil?

Se trata de Óscar Athié, intérprete mexicano con quien la actriz mantuvo un noviazgo de aproximadamente 11 años. La relación parecía lo suficientemente sólida como para dar el siguiente paso; sin embargo, un inesperado plantón en Acapulco terminó por cambiar el rumbo de su historia de amor.

Después de 11 años de noviazgo, Óscar Athié dejó esperando a Erika Buenfil y a toda su familia en Acapulco, un episodio que marcó el final de su relación. Mezcalent

Fue en octubre de 2022, durante su participación en el programa Faisy Nights, cuando la protagonista de telenovelas recordó aquel episodio. En medio de una dinámica en la que debía calificar a algunas de sus exparejas, Buenfil no tuvo reparos en hablar sobre el cantante y revelar que incluso habían planeado formalizar su compromiso frente a sus respectivas familias.

Me dejó plantada en la pedida de mano”, contó entre risas, antes de explicar que todos sus familiares se habían reunido en Acapulco para presenciar el momento.

¿Por qué Óscar Athié y Erika Buenfil no se casaron?

De acuerdo con su relato, ambos habían acordado encontrarse en el puerto para comprometerse, pero Athié simplemente nunca llegó. La decepción fue tan grande que Erika decidió terminar la relación.

La actriz reveló que la decepción fue tan grande que durante mucho tiempo evitó regresar a Acapulco, pues el puerto le recordaba aquel doloroso momento. FB Upsocl POP

Además, durante mucho tiempo evitó regresar a Acapulco porque el destino turístico le recordaba uno de los momentos más tristes de su vida. Incluso cuando tenía que viajar para grabar alguna telenovela, procuraba cumplir con sus escenas y regresar directamente al hotel.

Llegué a estar en una telenovela que grababa allá y lo que hacía es grabar mis escenas y meterme al hotel”, recordó.

¿Qué pasó con Óscar Athié, el cantante que fue novio de Erika Buenfil?

Óscar Eduardo Athié Furlong es un cantante y compositor originario de Acapulco, Guerrero, que alcanzó popularidad durante la década de los ochenta gracias a sus baladas románticas. Su carrera despegó después de ganar el concurso musical La Voz, organizado por un medio de comunicación en 1981 y que tuvo como madrina a Verónica Castro.

Óscar Athié, intérprete de éxitos como Fotografía y Quiero llenarme de ti, conquistó a Erika Buenfil antes de convertirse en el protagonista de una de sus peores decepciones amorosas. Mezcalent

Un año después lanzó su primer disco y comenzó a posicionarse entre los intérpretes más conocidos de aquella época. Entre sus canciones más recordadas están Fotografía, Quiero llenarme de ti y Perdóname por no poder quererte más.

Precisamente, Fotografía tiene una conexión especial con su historia sentimental con Buenfil, pues, según ha contado la actriz, el cantante se la compuso después de una de sus rupturas. Incluso trabajaron juntos en el disco Cerca de ti, publicado en 1990.

Con el paso del tiempo, Athié se alejó de los escenarios y de la industria musical para dedicarse a otros proyectos, entre ellos el ámbito empresarial. Aunque mantiene su faceta como compositor, dejó atrás los reflectores que lo acompañaron durante sus años de mayor popularidad.

Después de su ruptura con Óscar Athié, Erika Buenfil vivió un romance con Luis Miguel, a quien recordó como un hombre romántico y detallista. Mezcalent

¿Qué pasó entre Erika Buenfil, Óscar Athié y Yuri?

Pero el plantón en Acapulco no fue el único episodio complicado de aquella relación. Años después, tanto Erika Buenfil como Yuri hablaron de cómo descubrieron que habían compartido al mismo novio: Óscar Athié.

La intérprete de Maldita primavera contó que se involucró sentimentalmente con el cantante sin saber que él todavía mantenía una relación con la actriz. En una entrevista, explicó que se enteró del compromiso entre ambos y decidió terminar su romance.

En 2024, Yuri volvió a recordar el episodio y reveló que fue su mamá quien descubrió la situación. Por su parte, Buenfil también contó una anécdota que evidenció el engaño: Athié les había regalado una cadena con un corazón dividido en dos, entregándole una mitad a cada una.

Yuri también estuvo involucrada en la historia sentimental de Erika Buenfil y Óscar Athié, pues descubrió que el cantante mantenía una relación con ambas al mismo tiempo. FB Pelis Mexicanas

Lejos de responsabilizarse mutuamente, las dos artistas han dejado claro que no existe rivalidad entre ellas. De hecho, Erika ha defendido a la cantante y ha señalado que el responsable de aquella situación fue el músico.

Así fue el romance de Erika Buenfil con Luis Miguel después de su ruptura

Después de aquella decepción, Buenfil volvió a darle una oportunidad al amor y vivió un romance con Luis Miguel. Durante su participación en Faisy Nights, la actriz también recordó al cantante y lo eligió como el famoso con quien había tenido sus mejores experiencias sexuales.

La protagonista de Amores verdaderos describió al intérprete como un hombre romántico y detallista. Según relató, sus encuentros parecían sacados de un videoclip: él la recibía con velas, pétalos de rosas y una copa de vino, mientras la esperaba a bordo de un carrito de golf.

La actriz contó que Luis Miguel la recibía con velas, pétalos de rosas y una copa de vino, además de ayudarla a recuperar el cariño por Acapulco. Foto: Mezcalent

Incluso fue Luis Miguel quien la llevó nuevamente a Acapulco y la ayudó a recuperar el cariño por ese destino que durante tanto tiempo había relacionado con una decepción amorosa.

Hoy, Erika disfruta de su carrera, de su faceta como mamá de Nicolás y del éxito que encontró en las redes sociales. Aunque en alguna ocasión ha reconocido que su trabajo ocupó tanto espacio que no encontró una pareja con quien casarse, también ha demostrado que puede mirar hacia atrás y contar sus historias sentimentales sin cargar con los conflictos de aquella época.