Yuri responde a las críticas por sus comentarios sobre Belinda y Danna

La polémica alrededor de Yuri, Belinda y Danna continúa dando de qué hablar. La cantante volvió a referirse a las declaraciones que generaron controversia por sus opiniones sobre las interpretaciones de las protagonistas de Mentiras: All Stars y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

En una entrevista con el programa Hoy, la cantante negó haber puesto en duda las capacidades vocales de las jóvenes artistas y aclaró que sus comentarios estaban relacionados con el legado musical de los años ochenta y las versiones originales de las canciones que forman parte del montaje teatral.

Foto: Instagram oficialyuri

Ante las reacciones que provocaron sus declaraciones, Yuri explicó que reconocer la importancia de las grabaciones originales no significa restarle méritos al trabajo de otras cantantes. Por ello, destacó el desempeño de Belinda y Danna en Mentiras: All Stars y aseguró que ambas han hecho un buen trabajo en el escenario.

La verdad, las chamacas lo hacen muy bien, lo hacen muy bonito”, expresó durante su encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, la cantante dejó claro que reconoce las cualidades artísticas de ambas intérpretes y que sus comentarios no tenían la intención de desacreditarlas.

Belinda y Danna compartieron escenario en la presentación de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional Elizabeth Velazquez

Yo acepto cuando las muchachas tienen talento y estas niñas tienen talento”, señaló.

Yuri también rechazó que sus palabras significaran que Belinda y Danna no saben cantar. Para despejar las dudas sobre su postura, fue contundente al referirse a sus compañeras:

Cantan precioso”

Yuri asegura que las versiones originales son insuperables

La controversia comenzó después de que la intérprete hablara sobre las canciones que forman parte de Mentiras: All Stars, espectáculo que retoma temas emblemáticos de la década de los ochenta.

En sus declaraciones anteriores, Yuri defendió el valor de las versiones originales y afirmó que nadie podría superarlas. Sin embargo, explicó que su postura se relaciona con el lugar que esas grabaciones ocupan en la memoria del público, no con una supuesta falta de talento de quienes actualmente las interpretan.

La cantante también destacó que la música de aquella época continúa teniendo una gran aceptación y que su popularidad se refleja en la respuesta de los espectadores que acuden a escuchar estos éxitos.

Foto: Instagram Danna

“Los ochentas está de moda”, comentó al referirse a la vigencia de esas canciones y a la convocatoria que mantienen en recintos como el Auditorio Nacional.

Yuri responde a quienes la criticaron en redes sociales

Además de aclarar sus comentarios sobre las protagonistas de Mentiras: All Stars, Yuri respondió a las personas que expresaron su inconformidad en redes sociales.

La cantante defendió su derecho a compartir sus opiniones, incluso cuando estas generan desacuerdos, y dejó ver que no pretende cambiar su manera de expresarse por las críticas recibidas.

La verdad no peca, pero incomoda. Entonces, familia preciosa, todas mis comadritas que se incomodaron, ese es su problema”, declaró.

También descartó que sus palabras estuvieran motivadas por envidia o por una intención de perjudicar la trayectoria de otras artistas.

Yo no necesito de estar hablando mal de mis compañeras para el lugar que yo ya tengo”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Yuri mantuvo su postura respecto al valor de las versiones originales, pero reiteró que reconoce el talento de Belinda y Danna.

Mientras Mentiras: All Stars, continúa generando conversación entre el público, las declaraciones de Yuri mantienen el debate sobre las versiones originales de los clásicos ochenteros y las nuevas interpretaciones que llegan al teatro musical.